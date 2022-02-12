Троллейбусы и автобусы сменили маршруты на два дня из-за ярмарки в столице
Изменят работу автобусы на 5 маршрутах. Фото: Киевпастранс
12 февраля будет изменены маршруты автобусов №№ 2, 6, 39, 61 и троллейбусов №№ 34, 37А, а 13 февраля будет изменен маршрут автобусов № 31.
Запланированные продовольственные ярмарки на ул. Лисковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданский и ул. Татарской.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00),
движение маршрутов будет организовано:
— автобус № 2
в направлении движения к ул. Шолуденко
— от ул. Булгакова к ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, далее — бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) — ул. Пушечная — просп. Победы до ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;
—автобус № 6
от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и ул. Радунскую);
— автобус № 39
в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту;
— автобус № 61
от зал. пл. «Троещина» к ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую);
—троллейбус № 34
по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры;
— троллейбус № 37А
от ст. м. «Лесная» до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее по трассе маршрута № 37;
— автобус № 31
от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Благодаря проведению ярмарок мясо, свежие овощи и фрукты киевляне могут купить неподалеку от собственных домов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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