Триумф Байдена и отчаяние Трампа. Как результаты промежуточных выборов в США окажут влияние на Украину?
На этот раз переизбирался весь состав Палаты представителей (435 депутатов) и треть членов Сената (35 из 100).
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Хотя подсчет голосов продолжается, уже понятно, что республиканцы получили незначительное преимущество в Палате представителей, а демократы – mdash; в Сенате. Такие результаты стали почти провалом для партии Трампа.
Он планировал после успеха Республиканской партии на этих выборах объявить о своем выдвижении на новый президентский срок. Однако теперь этот план выглядит довольно сомнительным, поскольку фактический провал на выборах может почти поставить крест на чаяниях Трампа.
Насколько ожидаемы были такие результаты выборов, как они повлияют на поддержку Украины?
— Уже можно говорить, что демократы сохранили контроль в Сенате Конгресса США, — говорит Игорь Айзенберг, доктор Нью-Йоркского института. — Так в Сенате Конгресса 118 созыва у демократов теперь 50 мест, у республиканцев — 49.
Уже шестого декабря состоится второй тур выборов в Джорджии, где в борьбе между сенатором-демократом Рафаэлем Ворноком и выдвиженцем Трампа республиканцем Гершем Волкером решится судьба последнего сенатского места. Однако демократы уже обеспечили себе большинство, поскольку при равном количестве сенаторов от обеих партий предпочтение приобретает партия, к которой принадлежит вице-президент, по конституции являющийся президентом Сената. Сейчас это демократ Камала Гаррис.
— А как обстоит ситуация в Палате представителей?
— Продолжается подсчет голосов. На это уходит еще несколько дней. Голоса будут долго считать еще, например, в Калифорнии. Там есть округа, где довольно плотный результат между республиканцами и демократами. Но вероятнее всего республиканцы получат большинство в Палате представителей, однако незначительное. У них будет на одно-три места больше, чем демократы. То есть тотальной победы республиканцев на выборах с большим преимуществом, как это ожидалось, не произошло.
— Насколько ожидаемыми были такие результаты для Палаты представителей?
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— Республиканская партия в феврале 2021 решила продолжать ставку на Дональда Трампа. Он в очень многих округах выдвинул своих кандидатов или поддержал тех, кто шел с платформой, когда они лоялисты Трампа. Но это не сработало.
По-моему, результат этих выборов — полное поражение Дональда Трампа. Это может привести к серьезным смещениям, изменениям в Республиканской партии. Республиканский истеблишмент понял, что Трамп больше не является той силой, которая привлекает избирателей, что его лозунги о том, что он знает, что нужно США, не работают.
— Какие еще факторы повлияли на результаты выборов?
— Многие избиратели, спустя два года после выборов президента, на промежуточных выборах голосуют за противоположную политсилу, оппозиционную главе государства. Им кажется, что так будет лучше. Традиционно партия нового президента теряет места в Палате представителей, проигрывая промежуточные. На этот раз партия Байдена сумела убедить избирателей сохранить доверие к ней.
— Что следует ожидать Украине по результатам выборов? Не уменьшится ли поддержка со стороны США?
— Поддержка Украины не снизится. Это могло произойти, если бы республиканцы получили подавляющее большинство в Палате представителей. Это означало бы, что ультраправое крыло Республиканской партии значительно усилило свое влияние. Тогда бы возникали трудности с помощью Украины.