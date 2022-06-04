Трибуны взорвались аплодисментами. Новоиспеченная победительница «Ролан Гароссу» поддержала Украину
Лидерша мирового тенниса призвала украинцев быть сильными, потому что «война еще продолжается».
Событие:Польская теннисистка Ига Швентек, которая с начала войны активно поддерживала украинский народ, в очередной раз отметилась дружеским жестом. Лучшая теннисистка мира после завоевания главного трофея Ролан-Гаррос-2022 не обошла вниманием Украину.
Детали и комментарии: «Я хочу обратиться в Украину, — сказала теннисистка сразу после своей победы на кортах Парижа. — Будьте сильными, потому что война еще продолжается. От своего выступления в Дохе я надеялась, что ситуация улучшится. Я все еще жду этого и пытаюсь поддерживать Украину». На протяжении всего выступления на Открытом чемпионате Франции 21-летняя полька выходила на матчи с сине-желтой лентой на кепке.
В решающем матче первая ракетка мира и чемпионка Ролан Гаррос-2020 одолела 18-летнюю дебютантку финалов мейджоров, американку Коко Гофф. В первом сете полька разгромила соперницу со счётом 6:1. Во втором американка смогла сделать брейк и впервые повести в матче, однако Ига снова вернула себе контроль над игрой и обыграла Коко со счетом 6:3.
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Этот финал стал самым молодым на «Ролан Гарросе» за 25 лет, ведь суммарный возраст его участниц — 39 лет. В последний раз столь юный финал на французском мейджоре играли еще в 1997-м: между 19-летней Ивой Майоли и 16-летней Мартиной Хингис. 21-летняя Швентек стала самой молодой теннисисткой за 16 лет, которая побеждала на более чем одном «шлеме» — после Марии Шараповой, которая в 2006-м уже имела титулы Уимблдона и US Open в 19 лет. А еще Швентек продлила беспроигрышную серию до 35 матчей. В последний раз она проигрывала еще в феврале этого года. На счету Иги – девять подряд двухсетовых побед в финалах, в которых она участвовала, и шесть подряд титулов (Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт, Рим, «Ролан Гаррос»). Она первая теннисистка, которой удалось выиграть столько трофеев подряд, после бельгийки Жустин Энен в 2007-2008 годах. Отметим, что организаторы Roland Garros разрешили участвовать в турнире представителям России и Беларуси. К слову, в полуфинальном поединке Швентек победила российскую теннисистку Дарию Касаткину.