Три миллиона кубометров мусора и 17 тысяч килограммов батареек: сколько отходов вывезли в Киеве в прошлом году
«Киевкоммунсервис» подвел итоги 2021 года. Фото: Киевкоммунсервис
«Киевкоммунсервис» подвел итоги 2021 года.
В течение 2021 года предприятие обеспечило обслуживание 6533 контейнерных площадок для 8976 домов. Предоставило услуги 1848136 потребителям и 4800 юридическим лицам Собрано и вывезено твердых бытовых отходов: смешанных — 3891787,52 куб. крупногабаритных отходов — 482152,12 м. куб. отходов сухой фракции — 131486,25 м.куб.; . (194 940 кг), стекла 4622,50 м. куб. (688 300 кг), бумаги 865 куб. (5 510 кг).
Количество контейнерных площадок обустроенных контейнерами с возможностью сортировки твердых бытовых отходов составляет 2564 штук, что составляет 39,3% от общего количества, обслуживаемых предприятием.
Раздельно собранные отходы с данных контейнеров гарантированно не попадают на свой транспорт. на сортировочные линии и станции, где досортируются по виду и назначению, и отправляются на предприятия, которые имеют соответствующие производственные мощности для переработки вторичного сырья.
В течение года собрано опасных отходов:
- батареек 16820 кг;
- энергосберегающих и люминесцентных ламп 36472шт.;
- ртутных термометров 4772шт.
< >
Из них передано на переработку в безопасные фракции и утилизировано: батареек0; энергосберегающих и люминесцентных ламп 20616шт. ртутных термометров 5000 шт.
В 2021 году, в связи с порчей и угоном элементов конструкции, провели 1427 текущих ремонтов контейнеров.
В течение года проводилась модернизация и обновление парка мусоровозов, контейнеров для сбора бытовых отходов и раздельного сбора. В частности, было приобретеномусоровозов разного типа — 19шт., контейнеров: для сбора смешанных отходов 1,1 куб.м (ТБО) — 1077шт.; для сбора смешанных отходов (ТБО) MOLOK — 49 шт.; для сбора сухой фракции отходов 1,1 м3 — 67 шт.; для раздельного сбора отдельных компонентов отходов — 116шт.; углубленного типа (подземные контейнеры) — 14 шт.
В течение 2021 года ежедневный вывоз (семь дней на неделю) увеличен почти вдвое, с 1 349 контейнеров на конец 2020 года до 2 554 контейнеров твердых бытовых отходов.
На официальном сайте предприятия успешно работает общедоступная интерактивная картадля пользования и возможности контроля за предоставлением качества услуги по вывозу бытовых отходов. На карте отражена информация о количестве установленных контейнеров, графиках их вывоза дома и юридические лица, находящиеся на обслуживании, адреса мест установки контейнеров для раздельной сборки отдельных компонентов отходов стекла, пластика, бумаги, сухой фракции, подземных контейнеров и т.д.
<
В центральной части города модернизировано 28 контейнерных площадок, которые оборудованы современными эстетически привлекательными контейнерами типа MOLOK, контейнерами типа «звонок» для раздельной сборки отходов. , оборудованный системой автоматического пожаротушения, индикаторами заполнения, с помощью которого контейнеры для временного хранения отходов находятся в закрытом доступе, что позволяет доступ к отходам животным и людям, рассматривается вопрос о расширении данного проекта в 2022 году. strong>Основные достижения предприятия в 2021 году.
- Увеличение объема вывозимых твердых бытовых отходов на 4%.
- Увеличение количества контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов на 15%.
- Рост показателя сбора отдельных компонентов отходов на 134%.
- Обновлены контейнерные площадки на современные—29 шт.
- Установлены контейнеры углубленного типа (подземные контейнеры) 14шт.
- Улучшение качества отсортированных отходов за счет увеличения количества контейнеров для отдельных компонентов отходов.
«По результату работы в 2021 годе видим за необходимость работы 2 в направлении развития систем раздельного сбора бытовых отходов, путем создания соответствующей контейнерной и логистической инфраструктуры, с целью охвата большего количества потребителей, отмечают в предприятии «Киевкоммунсервис».
Среди важных направлений также называют проведение информационных и разъяснительных кампаний среди населения относительно рационального обращения с отходами, рационального потребления товаров и продуктов, соблюдения правил сортировки бытовых отходов, проведение информационно-просветительской работы в образовательных и учебных заведениях.
Многие работы были у коммунальщиков и в начале 2022 года. Дополнительный объем вывоза во время празднования Нового года составлял 4109 кубических метров (более 800 тонн) или почти на 15% больше, чем предусмотрено на сегодняшний день в штатном режиме работы Мария КАТАЕВА. Вечерний Киев»