Три журналиста из Башкирии победили в престижном конкурсе финансовой журналистики
В городе Чебоксары прошла церемония награждения победителей престижного конкурса финансовой журналистики “Рублёвая Зона”. Девятый год подряд его проводят под руководством комитета по финансовым рынкам Государственной думы России. В этом году Башкортостан представлен наибольшим количеством победителей.
В номинации «Лучший автор телесюжета» третье место занял Равиль Ватолин, представитель РБК-Уфа, Олеся Вильданова, представляющая издание UfaCityNews, взяла второе место в номинации «Лучший автор публикации в интернет-СМИ», первое место за серию публикаций о финансовой грамотности занял представитель ИА Башинформ и газеты “Эксперт Башкортостан” Станислав Шахов.
Конкурс в этом году, как в целом и предыдущие прошёл на очень высоком уровне. Свыше 400 работ поступило организаторам. Ну и главное отличие этого конкурса это то что судят работы конкурсантов специалисты высшего уровня – это председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, отраслевые Союзы и конечно когда выбор делается в пользу твоей работы ну радость берет. Судя по работам видно что финансовая журналистика набирает обороты что конечно очень хорошо ввиду того что финансовая грамотность нашего населения ну пока к сожалению не на столь высоком уровне. Хочется верить что с развитием такого конкурса и финансовых журналистов и финансовой журналистики всё в стране финансово будет круто.
Равиль Ватолин, журналист
Впервые отправила свою работу на этот конкурс и вошла в список финалистов. Это не только приятно, но и мотивирует – когда твою работу ценят, хочется работать ещё лучше. Статью я писала, можно сказать для своих: мои родные, знакомые, читатели нашего издания постоянно дают обратную связь: их снова пытались обмануть (или уже обманули) финансовые мошенники. Вот и пришлось сделать подробную инструкцию, как не попасться на удочку злодеев. Получила много благодарностей в ответ. Рада, что мою работу оценили и на таком престижном конкурсе.
Олеся Вильданова, журналист
Финансовая журналистика это необязательно про акции, курсы валют и инвестиции. Это и полезные материалы как не стать жертвой мошенников, и обзор, какие у вас есть права, и как получить льготы и пособия, и многое другое, максимально полезное для людей. Приятно, что нашу работу оценивают не только читатели, но и профессионалы рынка, эксперты всероссийского уровня.
Станислав Шахов, журналист
Конкурс региональной финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года. Генеральным партнёром конкурса выступает Союз журналистов России.