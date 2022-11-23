Тревожность и стресс ослабляют память. Как противостоять?
Переутомление может повлечь за собой даже амнезию, говорят медики.
Фото depositphotos.com A A+ A++
Некоторые люди отмечают, что связанные с войной переживания негативно повлияли на их память. Почему это происходит? Как можно справиться с этим?
— При легком и умеренном стрессе, благодаря увеличению синтеза надпочечниками адреналина, активизируются все функции организма, — говорит Александр Стражный, психотерапевт. — Ускоряется сердечный ритм, сужаются кровеносные сосуды, повышается давление, ускоряется обмен веществ, улучшается реакция, легко упомянуть важную информацию. это нужно для того, чтобы в условиях угрозы человек имел возможность эффективно ему противостоять.
Но если стресс длится слишком долго или имеет очень высокий уровень, организм “истощается”, а дополнительные порции адреналина уже не способствуют защитной реакции от опасности. Ослабление памяти при таких обстоятельствах имеет свой смысл. оно защищает человека от чрезмерного погружения в травматическую ситуацию.
— Какие негативные факторы, связанные с войной, наиболее губительно влияют на память?
— Это, в частности, переутомление. Она может повлечь за собой психогенную амнезию, которая тоже имеет защитную функцию: позволяет человеку забыть свои ощущения во время разрушительной ситуации и тем самым настроить организм на восстановление. Конечно, бывают случаи, когда без профессиональной помощи не обойтись.
Расскажу недавний случай из практики. Военнослужащий О. попал во враждебные “Грады” и получил контузию. Помнит все, что происходило во время обстрела. А события до и после — нет. Утратил способность разговаривать. Делал это жестами…
читайте также: Минус 400 оккупантов и артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
— И как ему удалось помочь?
— После первого сеанса биосугестивной терапии (психологическая методика) пациент стал пытаться разговаривать. После второго — жестами и едва понятными фразами пытался рассказать о своих фронтовых переживаниях. После третьего сеанса память улучшилась настолько, что он почти полностью вспомнил события, предшествовавшие обстрелу. После четвертого — я подарил ему детский рисунок с пожеланием скорейшего обновления. Пациент расплакался — и это были слезы катарсиса (высвобождение эмоций). На следующий день он уже смог общаться по телефону.
— Какие еще случаи из практики можете припомнить?
— Как-то супруги потеряли на рынке четырехлетнего сына, — говорит Виталий Закладной, психиатр. — Мальчик, слава Богу, быстро нашелся, но после этого у родителей развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Они не могли припомнить, как все произошло. А потому боялись отпустить от себя ребенка даже на мгновение, жили в состоянии постоянной навязчивой тревоги. И это только усугубляло проблему. Понадобился курс психотерапии.
Интересно, что подобная симптоматика может развиться даже у человека, который непосредственно не пережил стрессовую ситуацию, а только узнала о ней от других и очень сильно сопереживала пострадавшим. Поэтому всем нам в это непростое время нужно соблюдать правила информационной “психологической безопасности”: не перегружать свой мозг чрезмерно негативно, настраиваться на позитив и верить в победу Украины.