Третье дыхание для шедевра Гоголя: на сцену столичного театра возвращается знаменитый балет
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Сцена из спектакля «Вечера на хуторе возле Диканьки». Фото: Национальная опера Украины
30 января на сцене Национальной оперы Украины состоится первый показ обновленного балета-фантасмагории «Вечера на хуторе возле Диканьки» на музыку выдающегося современного композитора Евгения Станковича.
В театре завершаются последние репетиции спектакля. Фото: Александра Злуницына
Композитор в партитуре произведения использует цитаты из «Рио-Рити», «Розамунд», «Лебедя» Камиля Сен-Санса и других произведений, каждое из которых драматургическую функцию, помогая раскрыть конкретный образ.
Лейтмотивами балета стали знаменитые мелодии «Щедрик» и «Радуйся, землі» — как символы украинского Рождества…
«Евгений Станкович один из самых выдающихся композиторов нашего времени, и именно этот балет он считает одним из лучших. Драматургия представлений требует нестандартного мышления и в музыке и в хореографии. Под такую музыку ставить традиционный балет просто невозможно», — говорил первый дирижер-постановщик спектакля Аллин Власенко.
Образ Черта является одним из наиболее ярких в спектакле. Фото: Александра Злуницына
Режиссерское мастерство опытного балетмейстера-постановщика Виктора Литвинова воплотилось в интересных пластических образах каждого персонажа, в контрастности народных сцен с жанровыми и классическими, применении стилистических противоположностей. Все это придает балету драматургическую завершенность.
«Его балет, пропитанный Гоголем, говорит его ярким языком как в сольных, так и в массовых сценах, или колоритные сцены народных гуляний, классически совершенный танец звездочек-снежинок, с хорошим юмором обрисована упорная кавалькада запорожцев или же помпезно-гротескный придворный бал»,— рассказывает архивариус театра и музыковед Лариса Тарасенко.
Даниил Силкин и Елена Карандеева у ролях. Фото: Александра Злуницына
Премьерный показ балета «Ночь перед Рождеством» имел большой успех у столичных зрителей. Спектакль хранился в репертуаре театра почти 20 лет. По словам творческой группы постановщиков, название изменили во избежание «временной привязки» к рождественским праздникам.
После двухлетней паузы в показаниях, у постановочного состава была возможность обновить декорации и костюмы. Также изменили хореографическое решение спектакля, осовременили новыми сложными элементами, учитывая технические возможности нового поколения балетных артистов.
«Большинство состава исполнителей также будет новым. Уверен, новыми будут и зрители, и критики, — рассказывает балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов — так что гриф „обновления“, под которым спектакль снова появляется в репертуаре нашего театра, вполне справедлив».
Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук. Фото: Александра Злуницына
Наряду с молодыми артистами зрители также смогут увидеть в главных ролях ведущих солистов театра Татьяну Лезовую (Оксаны) и Ярослава Ткачука (Вакула), которые создавали в .
«Мне нравится, что этот спектакль — это украинская танцевальная лексика»,— заметил премьер театра, заслуженный артист Ярослав Ткачук.
Татьяна Лезова, ведущая солистка и заслуженная артистка Украины, исполняет партию Оксаны уже в третьем обновлении и счастлива снова воплощаться в жизнь образ капризной Оксаны, потребовавшей от любимого башмачка, как в царице:
«Для меня каждый спектакль живет своей жизнью, потому что каждый раз я пытаюсь принести что-то новое в этот образ», — признается прима-балерина Татьяна Лезова.
Главные роли в премьерном показе обновленного балета исполнят: Татьяна Лезова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Елена Карандеева(Солоха), Юлия Москаленко (Царица), Алексей Потемкин (Князь Потемкин), Даниил Силкин (Черт), Никита Соколов (Дяк), Владимир Кутузов (Председатель), Денис Турчак (Чуб, староста), Мисаки Момма (Луна), Константин Пожарницкий, Тимофей Быковец, Сергей Клячин, Александр Сккулкин (Придворные). Дирижер — Виктор Олейник.
Следующий показ балета «Вечера на хуторе возле Диканьки» запланирован на 22 февраля.
Татьяна АСАДЧЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»