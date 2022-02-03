Трем участникам драки со стрельбой в центре Киева сообщили о подозрении
Двоих мужчин госпитализировали в больницу. Фото скриншот с видео
Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам за хулиганские действия на улице Владимирской, 23.
Мордобей со стрельбой произошел в среду, 2 февраля. У пункта обмена валют сцепились активисты с частными охранниками финансового учреждения. Двоих мужчин, в том числе ветерана АТО Алексея Середюка, госпитализировали в больницу. Полицейские задержали 14 человек, троим из них сегодня, 3 февраля, сообщили о подозрении.
«При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны до них»,— рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.
По его словам, подозрение сообщили двум киевлянам 25-ти и 26-ти лет и 28-летнему жителю Черкасс. Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье «Хулиганство с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
Это уже не первые «разборки» возле «обменника» на Владимирской, 23. На прошлой неделе 25 января там также произошла стычка со стрельбой. Активисты радикальных организаций уверяют, что финучреждение якобы занимается незаконной конвертацией денег и финансирует боевиков на Донбассе. Вторая сторона конфликта говорит о рейдерстве и банальном рэкете.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»