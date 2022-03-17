Трагически погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин
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Артем Дацишин много лет отдал столичной сцене. Фото из архива театра
Под огонь кафиров артист попал еще 26 февраля, в результате чего получил тяжелые ранения. Смерть артиста пока подтвердили коллеги и руководство театра. Арт Дацишин родился 26 января 1979 года в Херсоне. Окончил Киевское хореографическое училище (класс Валерия Парсегова). За свою карьеру получил многочисленные премии и награды, лауреат Международных конкурсов имени Сержа Лифаря (Киев, 1996, 3) -я премия), имени Рудольфа Нуриева (Будапешт, 1998, серебряная медаль).
Гастролировал в Германии, Японии, Австрии, Швейцарии, Ливане, Италии, Испании, Франции, Канаде, США, Португалии.
Фото из архива театра
Фото из архива театра
Партии: Зигфрид, Принц, Дезире («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского) , Альберт («Жизель» А. Адана), Франц («Коппелия» Л. Делиба), Эспадо, Солор («Дон Кихот», «Баядерка» Л. Минкуса), Жан де Бриен («Раймонда» А. Глазунова), Парис, Меркуцио («Ромео и Джульетта» С. Прокофьева), Золотой раб («Шехерезада» М. Римского-Корсакова), Эскамильо («Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина).
< По словам балетных критиков, для исполнительского стиля Артема Дацишина были характерны совершенство и академическая выразительность танца, умение передать глубинную психологию разнообразных персонажей.
Об артистах говорили «ему легко покоряется воздух»…
Напомним, что сегодня в результате ракетных обстрелов также погибла актриса Оксана Швец.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»