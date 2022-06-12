Трагедия в Одесской области: во время купания 50-летний дончанин взорвался на мини
Его товарищ чудом выжил.
Событие: Вчера, 11 июня, в Одесской области произошла трагедия. На одном из пляжей 50-летний мужчина взорвался на неизвестном предмете, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook. Скорее всего, это была враждебная якорная мина, прибившаяся к побережью.
Детали и комментарии: Известно, что семья пришла отдыхать на пляж в туристической Грибовке под Одессой. «Пока мать с сыном разлагали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью», — рассказало ОК «Юг». По его словам, несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море, одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью. И это приводит к трагедии.
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил в Facebook, что мужчина взорвался на мине. «Я не знаю, сколько еще раз нужно повторять всем, кто пытается стать главным кандидатом на «премию Дарвина» для тупых и безответственных, и пытается вместе с детьми — маленькими или старшими — делать селфи у табличек, где написано «Заминировано» или «Мины». Как к вам еще докричаться? Чтобы ваши руки, ноги, головы не летали над Черным морем и пляжами Одесщины. Сейчас, когда идет война и все заминировано. Вы не верите? Этот человек, к сожалению, тоже не верил. Но она погибла, взорвалась на мини», — добавил он. Братчук отметил, что за час до трагедии в 20 метрах от берега Одессы также сдетонировала мина.
читайте также: Захватчики вывозят из оккупированных украинских городов черешню, транспорт и даже детские площадки
Полиция Одесской области на своей странице в Facebook сообщила, что погибший был родом из Донбасса. Его товарищ чудом не пострадал, потому что пошел купаться вместе с потерпевшим. Обстоятельства трагедии устанавливаются, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Правоохранители еще раз призвали жителей и гостей Одесщины строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на прибрежную защитную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море. В ОК «Юг» также напомнили, что запрещено передвигаться маломерными плавсредствами в Днестровском лимане и на входе в него, на реках Днестр и Турунчук, в украинской части Кучурганского водохранилища.