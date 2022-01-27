Трагедия в Днепре: стрелку грозит пожизненное заключение
При задержании
Артему Рябчуку, расстрелявшему пятерых человек, сообщили о подозрении по трем статьям. Командующий Национальной гвардии Украины подал в отставку…
Следователи сообщили о подозрении по трем статьям 20-летнему Артему Рябчуку, который под утро, 27 января в Днепре на заводе «Южмаш» расстрелял пять человек и .
О подозрении сообщили по трем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство, дезертирство и похищение, присвоение военным оружия и припасов. Будут ходатайствовать также об избрании меры пресечения в виде ареста без права на залог. 20-летнему Рябчуку грозит пожизненное заключение.
Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили одного из потерпевших, который сейчас находится в больнице. Далее правоохранители установят, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также вскоре ему назначат экспертизу психического состояния.
Мотивы поступка пока неизвестны. Сейчас следователи изучают несколько версий, в том числе и «неуставные отношения».
Проверяется также информация о драке и травле задержанного товарищами по службе. Отметим, что народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Яцик опубликовала в Telegram-канале информацию о причинах инцидента: «Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству, а те не приняли никаких мер, признали его «стукачем» и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет».
ДБР также изучит, каким образом в изданиях и социальных сетях появилось видео с моментом расстрела.
«В Днепре сейчас работает 18 следственных ДБР из Полтавы и Киева, кроме того, следователи центрального аппарата работают над делом по руководству Нацгвардии»,— сообщила советница Государственного бюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян.
Кроме того, Госбюро расследований также начало расследовать служебную халатность руководства Нацгвардии. Инкриминируют «небрежное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до семи лет тюрьмы.
Следствие будет изучать, как организовали процесс несения службы и уставные отношения— это касается и всех других частей Нацгвардии по стране.
Известно также, что командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.
«Учитывая, что за любые действия, хорошие или плохие, несет ответственность командир, сегодня утром я написал рапорт министру внутренних дел с ходатайством перед Президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардией»,— отметил он.
Также, по его словам, от исполнения обязанностей на время расследования отстранен командир полка, где произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.
Отметим, что сегодня ночью, о 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 20-летний военный Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пятерых человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения, сейчас они. Состояние четырех удалось стабилизировать, одна женщина в тяжелом состоянии. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова. Его объявили в розыск, впоследствии он сам сдался полиции.
«Рябчук подошел к одной женщине и попросил, чтобы она позвонила по телефону в его разыскиваемую полицию и сообщила, что он находится там. В этот момент мимо проходил мужчина, узнал разыскиваемого, и позвонил по телефону на 102. Экипаж патрульной полиции выехал именно на сообщение этого мужчины. Следующим уже поступило сообщение от женщины»,— объяснила глава Национальной полиции Марьяна Рева.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»