Трагедия под Киевом: во время купания на Крещении погиб мужчина
Трагедия под Киевом: во время купания на Крещении погиб мужчина. Фото: прессслужба полиции Киевской области
Одна из причин смерти мужчины, является внезапная остановка сердца.
Сегодня, 19 января, под Киевом в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели.
На место происшествия срочно прибыли патрульные, следователи и группа водолазно-спасательных работ.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой — ответственнее относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и некупить состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время оперативники выясняют причины трагической смерти мужчины. Одной из причин считают внезапную остановку сердца, из-за резкого перепада температур.
Спасатели напоминают, если вы имеете: сердечно-сосудистые заболевания, воспаление почек, болезни дыхательных путей и бронхо -легочной системы, гинекологические заболевания, аллергия на холод, проблемы со щитовидной железой — лучше воздержаться от ныряния в проруби. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Киевщине спасли провалившегося под лед рыбалку
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»