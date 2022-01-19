Трагедия под Киевом: во время купания на Крещении погиб мужчина

magictr | 19.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Трагедия под Киевом: во время купания на Крещении погиб мужчина

Трагедия под Киевом: во время купания на Крещении погиб мужчина. Фото: прессслужба полиции Киевской области

Одна из причин смерти мужчины, является внезапная остановка сердца.

Сегодня, 19 января, под Киевом в селе Крушинка Фастовского района утонул мужчина, который нырнул в ледяную воду праздничной купели.

На место происшествия срочно прибыли патрульные, следователи и группа водолазно-спасательных работ.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой — ответственнее относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и некупить состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время оперативники выясняют причины трагической смерти мужчины. Одной из причин считают внезапную остановку сердца, из-за резкого перепада температур.

Спасатели напоминают, если вы имеете: сердечно-сосудистые заболевания, воспаление почек, болезни дыхательных путей и бронхо -легочной системы, гинекологические заболевания, аллергия на холод, проблемы со щитовидной железой — лучше воздержаться от ныряния в проруби. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Киевщине спасли провалившегося под лед рыбалку

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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