Трагедия на столичном заводе: два работника погибли
Инцидент произошел в Соломенском районе. Фото: КАРС
Инцидент произошел в Соломенском районе.
Вчера, 19 ноября на заводе «ЭМКО», что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия. Причиной инцидента было грубое нарушение правил техники безопасности при выполнении монтажных работ. Из-за чего на двух работников предприятия упал огромный станок, весящий несколько тонн. К сожалению, оба работника завода погибли мгновенно.
На место происшествия прибыли оперативные подразделения КАСС «Киевская служба спасения», спасатели службы ГСЧС и представители полиции. С помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов специалисты освободили тела погибших. Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа продолжалась почти час.
«Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, которые работают на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших»,— говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится служебное расследование.
Справка: завод «ЭМКО» специализируется на изготовлении электротехнической продукции и электромонтажных изделиях.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»