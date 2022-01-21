Трагедия на проспекте Павла Тычины: в огне погибли мужчина и женщина
Трагедия на проспекте Павла Тычины: в огне погибли мужчина и женщина. Фото: прессслужба ГСЧС
Горела квартира в многоэтажке на проспекте Павла Тычины.
Сегодня, 21 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на просп. Павла Тычины, 12-А, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия срочно прибыли спасатели. Как оказалось, пожар возник в комнате трехкомнатной квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара.
Пожар удалось потушить примерно за 10 минут. К сожалению, без жертв не обошлось.
Потом во время тушения пожара в комнате, где произошел пожар, обнаружили тела двух человек, а именно: 58-летнего мужчину и 60-летней женщины.
На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 спасателей.
Причину и обстоятельства будут устанавливать правоохранители. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на Печерске, в котором погибла женщина
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»