Трагедия на проспекте Павла Тычины: в огне погибли мужчина и женщина

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Траге проспекте Павла Тычины: в огне погибли мужчина и женщина

Трагедия на проспекте Павла Тычины: в огне погибли мужчина и женщина. Фото: прессслужба ГСЧС

Горела квартира в многоэтажке на проспекте Павла Тычины.

Сегодня, 21 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на просп. Павла Тычины, 12-А, что в Днепровском районе столицы.

На место происшествия срочно прибыли спасатели. Как оказалось, пожар возник в комнате трехкомнатной квартиры на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Пожар удалось потушить примерно за 10 минут. К сожалению, без жертв не обошлось.

Потом во время тушения пожара в комнате, где произошел пожар, обнаружили тела двух человек, а именно: 58-летнего мужчину и 60-летней женщины.

На месте происшествия работали четыре пожарных машины и 15 спасателей.

Причину и обстоятельства будут устанавливать правоохранители. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о пожаре на Печерске, в котором погибла женщина

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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