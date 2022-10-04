«Торжественно вешаем желто-голубое знамя». В Херсонской области освободили от оккупантов ряд населенных пунктов
Враг дезориентирован, а ситуация сейчас может развиваться по нескольким сценариям, не слишком приятным для россиян.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: 4 октября в соцсетях появился ряд видео с новых освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Защитники сообщают о деоккупации Давидового Брода, Староселья, Архангельского, Великой Александровки.
Детали и комментарии:Военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского сообщили об увольнении Давидова Брода 4 октября. «Слава Украине! Слава морской пехоте! Сегодня, 4 октября, Давидов Брод освобожден от орков силами 35-й отдельной бригады морской пехоты. Торжественно вешаем желто-голубой флаг над Давидовым Бродом».
В то же время в сети публикуют видео украинских защитников и из ряда других населенных пунктов в Херсонской области. В частности, из Староселья, Архангельского, Великой Александровки, которые расположены вблизи Давидова Брода. Глава Офиса президента Андрей Ермак также намекнул на увольнение 5 населенных пунктов в Херсонской области. В своем Telegram он опубликовал пост из эмодзи, состоящий из изображений 5 украинских флагов, ракеты и арбуза.
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Отметим, что 2 октября в соцсетях российские пропагандисты начали паниковать и писать об успехе украинского контрнаступления в Херсонской области. В частности, в соцсетях сообщили об увольнении села Крещеновка. Официально в ВСУ эти данные не подтвердили, но начальница прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что «успехи есть». Впоследствии президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение в Херсонской области двух населенных пунктов — Архангельского и Миролюбовки.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко констатирует поражение россиян по всем направлениям. «Где у врага есть такие подразделения, которые потеряли боеспособность на 30-50%, — сказал Мусиенко «24 канала». Сейчас мы видим, что этот процесс отступления имеет последствия — оккупантам не хватает сил в резервах. Пока у россиян. нет откуда ждать усиления, потому что количество мобилизованных поступает дозировано и в небольшом количестве, поэтому не может существенно что-то изменить на поле боя. Враг дезориентирован, а ситуация сейчас может развиваться по нескольким сценариям, которые не слишком приятны для россиян».