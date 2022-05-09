Топ-чиновник ЕС едет лично убеждать Венгрию в целесообразности нефтяного эмбарго. В Украине уверены, что его согласуют
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая отправилась в Будапешт для переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил главный представитель президента ЕК Эрик Мамер.
По его словам, фон дер Ляен и Орбан обсудят "вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов" ;.
В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что ЕС удастся согласовать нефтяное эмбарго в течение 24 часов — об этом она заявила в эфире общенационального телемарафона 9 мая, передает "Интерфакс-Украина".
Как известно, в настоящее время в ЕС продолжается обсуждение шестого пакета санкций против России, предусматривающего среди прочего нефтяное эмбарго. Одним из главных препятствий является позиция Венгрии, которая публично и приватно выступила против любых ограничений на импорт нефти из России.
Источники Bloomberg утверждают, что позиция Будапешта не является политической: он пытается получить заверения в энергобезопасности, поскольку сейчас крайне зависим от энергоносителей из России.
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Что известно
- В начале мая Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового пакета санкций против России, в котором, в частности, предусмотрено нефтяное эмбарго для РФ. На фоне этого сообщения на мировых рынках выросли цены на нефть.
- В Венгрии не раз заявляли, что заблокируют любое европейское предложение, направленное на ограничение импорта энергоносителей из России. В частности, Будапешт наложит вето на эмбарго на российскую нефть.
- Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что ЕС планирует предоставить отсрочку на нефтяное эмбарго для отдельных стран-членов: Венгрии и Словакии — до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года. Так Брюссель хотел достичь компромисса для принятия эмбарго.
- Также Bloomberg говорит, что ЕС планирует смягчить ограничения российской нефти, предусмотренные в шестом пакете санкций. Речь идет об отмене запрета на транспортировку нефти из России третьим странам на судах, принадлежащих членам ЕС.
- ЕС импортирует из России примерно треть нефти и до 40% природного газа. Украина не раз призывала ввести эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы Москва лишилась важного источника финансирования. Однако на такой шаг пока пошли лишь отдельные члены ЕС.