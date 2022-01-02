Тонкий лед: на водоемах столицы, несмотря на опасность, находится немало людей
1 Января рыбаки выходили на тонкий лед на водоемах столицы. Фото Екатерины Новосветной
Во время праздничных январских выходных сотрудники КП «Плесо» и КАРС «Киевской службы спасения» усилили превентивную работу у наиболее популярных у киевлян водоемов.
Специалисты предостерегают от выхода на лед, баловство у уреза воды, катание на коньках. Сейчас в Киеве — оттепель и лед на водоемах, в частности на Днепре, Десне и Десенце активно тает. Однако рыбаки все же выходят на лед, который уже покрыла вода, рискуя жизнью.
Специалисты КП «Плесо» напоминают, что катание на коньках допускается при толщине льда на водных объектах не менее 12 см. Для массового катания безопасной считается толщина не менее 25 сантиметров.
Причем в местах массового отдыха людей на кризисе должен быть развернут спасательный пост (требования Правил охраны жизни людей на водных объектах Украины, утвержденных Приказом МВД от 10.04.2017 № 301).
Однако для Украины характерна нестабильность морозной погоды. Поэтому наиболее разумное решение — не подвергать свою жизнь неоправданному риску и не выходить на замерзшие водоемы вообще. Подобными выводами руководствуются также иностранные коллеги. В канадском плане превенции утоплений (Canadian Drowning Prevention Plan, 8th edition. May 2021, Toronto) прописана необходимость изучения влияния на случаи утоплений изменений климата. Так, истончение льда в Северной Канаде повышает риск гибели людей «в непредсказуемых ледовых условиях». Поэтому отмечаем, что в отличие от многих опасностей, несчастного случая на кризисе можно сознательно и гарантированно избежать, соблюдая только — не выходить на лед.
За акваторией залива Оболонь ведут постоянный надзор специалисты спасательных служб. Спасатели КАРС рассказали много историй спасения людей, которые выходили на лед этого залива.