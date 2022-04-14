Толока: в Киеве сегодня высадили сотни деревьев и кустов

magictr | 14.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Толока: в Киеве сегодня высадили и кустов

Толока на Владимирской горке. Фото КГГА

Сегодня, 14 апреля, в столице прошли весенние толоки, посвященные всемирному Дню окружающей среды.

Коммунальщики вместе с киевлянами убирали на 16 локациях, высаживали новые деревья и кусты. В общей сложности высажено около полутысячи деревьев и тысячи кустов. К работе сегодня задействовано более 100 единиц техники.

«Я поражен количеством людей, которые подходили к коммунальщикам и спрашивали, чем и где помочь. Это колоссальная поддержка и соединение. Мы благодарим каждого, кто присоединился к благоустройству города. Несмотря на трудные времена, мы не прекращаем работать и налаживать жизнь, насколько это возможно в нынешних условиях», — сказал заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.

«Сметенные листья и траву не выбрасывать в контейнеры, его необходимо вывозить отдельно. Листья вывозим на предприятия для превращения его в удобрения. А обычный мусор — на полигон или мусоросжигательный завод», — отметил заместитель председателя КГГА.

«Вечерний Киев» сообщал, что сейчас идет уборка дорог и проездов в населенных пунктах Киевской области, которые были под оккупацией. p>

Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»

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