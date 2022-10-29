Тина Кароль отказалась от исполнения своих песен на русском языке
Артистка заявила, что с 24 февраля ни разу не спела на языке кафиров.
Фото с Википедии A A+ A++
Событие: Певица Тина Кароль , активно дающая благотворительные концерты по всему миру, призналась, что после начала полномасштабной войны ни разу не исполняла своих русскоязычных хитов.
Детали и комментарии:В рамках своего американского тура Кароль представила англоязычный альбом Scandal и на одном из концертов в США сделала заявление. Артистка решила отказаться от исполнения своих песен, написанных на русском языке. «Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Это мое прямое заявление. И я понимаю, что были особенно любимы ваши песни, которые разрадовали ваши сердца. Какими бы хитами они не были, не имеем права выполнять их сейчас на русском. Поэтому это так», — сказала со сцены артистка, родившаяся в Оротукане в Магаданской области России.
В Telegram-канале Тина Кароль прокомментировала свою позицию. «Много дискуссий и возражений или поддержки по этому поводу. Это мой путь, мой выбор. Идем к победе вместе во всем. А после уже увидим что и как. Я не стыжусь прошлого, ошибок не существует. Разность мыслей — это разнообразие» , — отметила Тина.
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Раньше 37-летняя Тина Кароль поддержала певца KHAYAT за то, что тот осудил украинских артистов, исполняющих русскоязычные песни на благотворительных концертах. «Я горжусь тобой», — написала артистка в Instagram. Исполнитель KHAYAT отметил, что его беспокоят те люди, которые в ресторанах и клубах слушают русскоязычные песни и возмутился, что некоторые его коллеги во время войны «толкают» на благотворительных концертах свой русскоязычный контент, добавляя «каплю в виде одной или двух песен на украинском. Музыкант не стал называть имен, но видеоблогер Ваня Рассел рассказал, что Khayat говорил об Оле Полякове, с которой они выступали на одном концерте.