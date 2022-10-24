Тихановская — за альянс с Украиной. Однако официальный Киев не готов сотрудничать
Что именно останавливает украинские власти от сотрудничества с переходным кабинетом лидера белорусской оппозиции?
“Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью”, — с таким призывом обратилась к украинским властям экскандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая после выборов 2020 года была вынуждена покинуть страну и уехала в Литву.
Оппозиционерка считает, что вести борьбу нужно вместе. “Украинцы и белорусы на одной стороне воюют с тем же злом, — подчеркнула она. — Лукашенко и Путин — военные преступники, и они должны ответить за тысячи невинных жертв. Объединенный переходный кабинет (его Светлана Тихановская создала в августе этого года. — Авт.) готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений”.
Однако Киев не спешит сотрудничать с “правительством” белорусской оппозиционерки. Более того, в комитете ВР по вопросам внешней политики заявили, что власти не будут признавать его.
— Что именно останавливает украинские власти от сотрудничества с переходным кабинетом лидера белорусской оппозиции?— спрашиваем директора Центра исследования проблем гражданского общества Виталия Кулика.
— Во-первых, так называемое правительство Тихановской не отражает всей палитры белорусской оппозиции. Во-вторых, люди, представляющие переходный кабинет или делающие заявления от его имени, а также те, с кем ведет Тихановская переговоры в мире, не имеют авторитета. Даже в среде белорусской оппозиции.
читайте также: Царь Иоанн? Аж никак нет! Польские историки нашли уникальную грамоту XVI века
Я также помню заявления Тихановской по Украине — они были контроверсионными. Оппозиционерка заигрывала с “хорошими россиянами”. В то время это было похоже на недружественный шаг по отношению к Украине.
— Возможно, стоит забыть это и пойти навстречу Тихановской?
— Разрыв дипломатических отношений с Лукашенко и признание Тихановской легитимной властью Беларуси не даст Украине существенных преимуществ. Здесь, мне кажется, целесообразнее говорить о формировании Штаба национального единства Беларуси и борьбы с режимом Лукашенко с базированием, например, в Киеве. Военная оппозиция — в частности, полк имени Калиновского в составе ВСУ — более весома для нашей, так сказать, политики на белорусском направлении.
Пока я вижу безынициативность Киева в определении стратегии в отношении Беларуси. Возможно, оставляют окно для переговоров и сдерживания Лукашенко от вступления белорусских войск в войну. Но стоит, вероятно, уже расставить акценты.