Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись
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В Музее народно-декоративного искусства продолжается выставка «Утопия корейского народа. Народная живопись». Фото автора
В Музее народно-декоративного искусства завершается выставка «Утопия корейского народа. Народная живопись». В экспозиции представлены яркие работы современных корейских художников, работающих в жанре «минхва», фольклорной живописи, которая берет свое начало в 17 веке. Карты минхва создавались анонимными мастерами, придерживавшимися стилей, канонов и женщин. Считалось, что они защищают хозяина и его семью от злых духов. Возрождение Минхва произошло в 1980-х годах.
Минхва переживает сегодня настоящий ренессанс, привлекая как художников-профессионалов, так и многочисленных любителей и ценителей. Произведения для выставки предоставлены Фольклорной ассоциацией «Ури» (Республика Корея). pokazujut-korejskij-narodnij-zhivopis-16279d9.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
Корейская народная живопись Минхва отражает эстетическое самосознание корейской нации времен династии Чосон и воплощает ее чаяние и символизм. Картины изображены с использованием приемов юмора и сатиры, но в то же время мы можем рассматривать их как отражение воспоминаний и развлечений народа.
«Эти произведения помогают обычным людям, которые ежедневно сталкиваются с трудностями, развеивать переживания и переживания. Народная живопись является креативной и динамичной, она разрушает традиционные художественные формальности и всегда поражает новизной», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Й.В. господин Ким Хен Тэ.
Основа изображений минхваесть цветы и птицы («хваджо»), пейзажи «санса» (горы и реки), канцелярские принадлежности «мунбан» (принадлежности для обучения) и иероглифы («мунджа»). Какие бисферы не отражала картина, вы всегда увидеть на заднем фоне горы и животных.
Во времена династии Чосон такие картины с цветами и бабочками, играющими в парах, использовали, чтобы украшать дом или комнату. Бабочки и цветы символизируют мечты, любви и надежды, поэтому также использовались на торжественных событиях.
Цветок Лотоса и белая цапля, изображенные вместе, символизируют желание с первой попытки удачно сдать экзамен. Если хотели пожелать матери и отцу жить долго и не болеть, на картине изображали кошку, камни, хризантемы и бабочек, что символизировали долголетие и крепкое здоровье. Кроме этого, есть картины, символизирующие здоровье и любовь в супружеской паре, а также картины, олицетворяющие здоровье, счастье и удачу для молодоженов.
На картинах «хвахвендо» преимущественно изображали цветы. В древние времена существовала культура выращивания цветов в горшках, вместо них дом часто украшали изображениями цветов.
< >Для пейзажной живописи«сансухва» характерно изображение славных в Корее гор, таких как горы Кимгансан с близлежащими пейзажами, а также водопад Кугок.
На картинах «мунбан» изображали книжные полки «чхеккори». Они символизируют долголетие и украшали рабочие кабинеты «саранбан». -narodnij-zhivopis-e33e11e.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
На изображениях «мунджадо»часто можно увидеть 8 иероглифов, означающих сыновнюю покорность, справедливость, долгую жизнь без болезней. Такие картины преимущественно использовались для учебы. -0f14776.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
Среди животных, изображенных на фоне горных пейзажей, можно найти дракона. Хотя он является мнимым животным, желтый дракон олицетворяет образ короля, а синий — символизирует защиту. kabineti-unbspkiev-pokazujut-korejskij-narodnij-zhivopis-fbc191e.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
В случае с изображением тигра считалось, что, зайдя в дом, он приносит пять благословений и отгоняет несчастье. Пять благословений — это пять благ (долголетие, богатство, здоровье, добродетель и спокойная смерть). Этот очень популярный персонаж корейской культуры обычно является воплощением силы и власти, однако в народной интерпретации порой выглядит растерянным и слабым. Эта нескрываемая ирония, умение осознать как собственную силу, так и слабость, отраженные в произведениях народной живописи.
Так как люди верили, что дракон, тигр петух и собака могут отпугивать злых духов, их изображали на них. Даже король даровал такие картины своим слугам. zhivopis-dc9b230.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
Петух символизировал успех, рисунок петуха с пионами означает прославить свое имя, а картина петуха с цветами «мендырами» (петуха расческа), напоминающая по своей форме колонну, должна была значительно улучшить социальный статус своего владельца. Поэтому такие картины служили символом успеха. -99812f5.jpg» alt=»Тигры, цветы, кабинеты: в Киеве показывают корейскую народную живопись» />
Характерные особенности картин минхва — им свойственна простота и преувеличение. Поэтому и горы в сравнении с цветами, или пионы в сравнении с метелками изображены маленькими. К тому же, стилю минхва свойственны юмор и сатира. Тигра, в частности, персонифицировали, поэтому его шутливо изображали не только со опьяненным лицом, но и с лицом добропорядочного соседа.
Выставка продолжается до 9 января. График работы: 10:00 — 18:00 (касса до 17:15)
Адрес музея: ул. Лаврская, 9, корп. 29
Стоимость входа в музей: 60 грн, школьникам 20 грн, льготный 30 грн. (студенты, пенсионеры, лица с инвалидностью по условию предъявления соответствующего удостоверения).
Также в этом столичном музее представили удивительные работы по эмали.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»