«Тест», «Аутсайдеры», «Бал» и «Залет»: премьеры февраля в киевских театрах
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В этом месяце в театре «Золотые ворота» презентуют семейный Тамары Труновой, в Театре юного зрителя готовят спектакль по произведениям Пелевина и Орвелла, в Малом театре покажут историю взросления на фоне 90-х, а в столичной оперетте удивят музыкально-пластическим спектаклем Маттео. >
Водевиль «Комедия о нежном сердце»
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Спектакль поставлен по пьесе литератора Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца», написанная еще в середине XIX века, когда жанр водевиля стал популярным. В этом водевили Соллогуб использовал практически все приемы водевильной техники: путаницу, неожиданные встречи, случайные подслушивания, узнавание, умышленное искажение французских слов, каламбуры и комические фамилии. Главный герой — молодой и наевшийся искать невесту в столицу. На такую завидную партию положили глаз многие девушки. Только вот нежное сердце героя мучает его своей нерешительностью — выбор сделать ему не под силу. Все невесты так волшебны, так вежливо. Как можно выделить одну из них? Как узнать, какая из них твоя суждена?
Когда: 14 и 21 февраля в 19:00
Где:Театр на Михайловской, ул. Михайловская, 24Ж
Стоимость билетов: 300-400 грн.
Фото предоставлено прессслужбой театра
Семейный горрор «Тест»
Автор Лукас Берфус, режиссер Тамара Трунова.
«Не нужно подключать хирургов, чтобы вырезать зло из наших тел: ясный ум и чувствительное сердце помогут нам распознать насилие, помогут заговорить о нем, а если хватит мужества и не будет страха за нашу жизнь, мы сможем выступить против насилия и преодолеть его.»
Лукас Берфус
Семья — основа всего. Семья — самые родные и самые близкие люди, которых человек имеет. Семья — иногда просто прикрытие, граница между «семейной группировкой» и остальным миром. Как долго может существовать такое прикрытие и что произойдет, когда из-за малейшей провокации все это разлетится в друзья и начнут открываться страшные тайны и жуткие секреты, которые были прикрыты красивым «фасадом»? Каждому участнику этого действа придется пройти многоэтажку смыслов, чувств, действий и противодействий и вместе с героями пьесы поднимаемся на крышах жизни и встречаемся там с самими собой. Путь, проходящий через поражения и открытия, должен преодолеть каждый и наконец прийти к своему ответу или более глубинным вопросам, к возможности исцеления или осознания окончательного поражения. Каждый сталкивается в жизни со своим тестом, во время которого остается один на один с собой и принимает решение, определяющее будущее. Нам, конечно, может казаться, что за будущее отвечает кто-то в будущем, но «завтра» закладывается сегодня. И так каждый день.
Фото предоставлено прессслужбой театра
«Пьеса Лукаса Берфуса „Тест“, на мой взгляд, уникальный универсальный хирургически точный диагноз человеку и человечеству. Это текст, выявляющий страхи, перверзии и боли современного человека и мультиплицирующий эти проявления, объединяя персонажей в „семью“, точнее в том, чем она сегодня стала, — отмечает режиссер Тамара Трунова. — Берфус направляет свет в самые темные закоулки души таким образом, что мы больше не можем не замечать или игнорировать эти искажения. Герои пьесы не грустит по потерянному раю, потому что они уже и не помнят, что он когда-то существовал. На протяжении развития действия герои сталкиваются с невозможностью поддержки фиктивных семейных отношений, осознают или испытывают вне сознания необходимость пересмотра себя в мире и взгляда на самое мироздание. Речь идет о проблемах, которые стали общими для человечества: мое – чужое, общее – индивидуальное, реальное – иллюзорное.
В современном мире, где люди общаются короткими репликами, простыми предложениями, драматург позволяет персонажам говорить монологами уровня древнегреческой трагедии. Текст переходит географические границы и игнорирует временные ограничения. Он обо всех и о всегда».
Проект реализуется при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.
«Киевский академический театр „Золотые ворота“ — режиссерский театр и именно поэтому для нас чрезвычайно важно привлекать к работе лучших молодых и уже известных режиссеров из Украины и Европы. Тамара Трунова — одна из лучших признанных украинских режиссеров, что подтверждено качеством ее работ, отзывами критиков и зрительской привязанностью, — рассказала директор-художественная руководительница театра Ксения Ромашенко.— Спектакль „Тест“ — уникальное сочетание мастерства режиссера и текста известного Швейцарского драматурга Лукаса Берфуса. В рамках подготовки этого спектакля у театра появилась возможность сотрудничать с Швейцарским посольством и премьера спектакля станет с одним из событий празднования 20 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией».
Фото предоставлено прессслужбой театра
В спектакле играют: заслуженная актриса Украины Виталина Библив, Богдан Буйлук, Кристина Люба, актер Киевского академического драматического театра на Подоле Артем Мяус, Орест Пастух.
Когда: 18 и 20 февраля в 19:00
Где: Театр «Золотые ворота», ул. Шелковичная, 7А
Стоимость билетов: 450 грн.
Фото предоставлено прессслужбой театра
«Аутсайдеры»
Киевский академический театр юного зрителя покажет премьеру украинского режиссера Олега Мельничука. Спектакль вдохновлен произведениями Виктора Пелевина и Джорджа Орвелла, ставит под сомнения навязанные соцсетями критерии успеха и вдохновляет искать свой собственный путь.
Что было бы, если бы господин Пелевин, господин Орвелл и господин Босх встретились на одной сцене? Наверное, они бы поговорили о том, что наш мир одновременно не так прост и не так сложен, как мы считаем. О том, что любовь сама по себе не имеет никакого смысла, но она придает смысл всему остальному. О том, что только освободившись от страха что-то изменить, и, в первую очередь, самих себя — нам открываются грани, о которых мы и не догадывались. Именно из этого мнимого разговора и возникла идея спектакля.
«Социум и общество потребителей диктуют свои правила. Делай, какими и будешь успешным. В этой шумихе, погоне за ругательствами и фоловерами, мы уже не слышим собственного голоса. Какая моя собственная мечта? Чего хочу я? Этот вопрос особенно уместен в подростковом возрасте, когда формируется собственная личность, а давление социума наибольшее», — отмечает режиссер Олег Мельничук.
По сюжету, самопровозглашенный изобретатель и ученый на имя Отшельник пытается найти формулу полета — чтобы люди, наконец, научились летать. Он свято верит, что все мы способны на это. Но один в полете не воин, поэтому Отшельник берет себе ученика-помощника Шестипалого. Который хорошо знает, что такое непохожесть и травля — на одной руке носит аж шесть пальцев.
«Однажды смотрел спектакль по Орвеллу в Осло. И хотя норвежский театр меня не поразил, мысль поработать с идеями этого автора глубоко засела. «Аутсайдеры» — абсолютно незаурядное представление. О том, как живется в слаженном и вышколенном правилами обществе чужакам-первопроходцам. За жизнь неоднократно бывал такой, то могу сказать, что иногда нелегко, но она того стоит. Спектакль для тех, кто хоть раз выходил за пределы установившихся правил и кто хорошо знает — большое видно издалека», — рассказывает директор-художественный руководитель театра Слава Жила.
Высказывание рекомендуется к просмотру подросткам (детям) от 14 лет.
Когда: 18 и 19 февраля в 19:00
Где :Театр юного зрителя, ул. Липская 15/17
Стоимость билетов: 60-300 грн.
Фото предоставлено прессслужбой театра
Авиадрама «Залет»
По пьесе современной украинской драматургини Людмилы Тимошенко «Дядя Миша проходит мимо».
Выпускница Лида мечтает летать. Как ее дядя, пилот международных рейсов. После окончания школы девушка хочет выучиться на стюардессу и улететь из этой тесной квартиры, из этого провинциального города, из этой пресной жизни. Но… Неожиданное пике! Дядя абсурдно погибает во время отпуска. Хорошо, что у него остались верные друзья, которые обязательно помогут Лидиному замыслу реализоваться. Однако сколько это будет стоить и какой валютой платят за мечту? Это история о взрослении и закаливании характера, история о трудных решениях, формирующих личность. События разворачиваются в 90-х годах, когда вместе с персонажами под музыку из «кассетника» учится и взрослеет вся страна.
Режиссером спектакля стал Юрий Радионов.
«Давно знаю Юру и является поклонником его актерского таланта. Увидел его режиссерскую работу «Маргиналы», которую он создал с любительским коллективом и был приятно поражен. Несмотря на достаточно выразительную, пестроватую режиссуру, насыщенность художественными и мизансценическими решениями, основным средством выразительности в этом спектакле является актерская работа. Такой театр я люблю. Юра — эмпат, глубокий, интеллигентный человек, интересный собеседник. Радуюсь, что мы нашли общие темы, что нашли замечательный текст Людмилы Тимошенко и что скоро его премьера в Малом театре»,— отметил директор-художественный руководитель Малого театра Дмитрий Весельский.
«Эта постановка для меня особенная. Во-первых, это мой режиссерский дебют в государственном театре с профессиональными актерами. Во-вторых, я впервые работаю с пьесой. До этого в спектаклях моей актерской студии пьесы создавались мной и артистами на репетициях. Мы работали с документальными историями, или прозой. А вот с готовым текстом я сталкиваюсь впервые, — поделился режиссер Юрий Радионов. Написано ее было в 2020 году. Тема, которую поднимает Люда Тимошенко в пьесе „Дядя Миша проходит мимо“ мне кажется очень важной. Об этом нельзя молчать. Но и осуждать было бы банально. Мы пошли другим путем. Каким? Посмотрите в театре!»
Роли и исполнители:
Лида — Лариса Шелоумова, Кристина Дейлик
Тамара Степановна — Татьяна Марштупа, Ирина Наконечная
Андрей— Станислав Весельский
Игорь Михайлович— Сергей Радченко
Когда: 25 и 26 февраля в 19:00
Где: Малый театр, ул. Олеся Гончара, 33
Стоимость билета: 350 грн.
Фото по репетиции предоставлено прессслужбой театра
«Бал
Премьера музыкально-пластического представления итальянского режиссера Маттео Спяцци с участием итальянской балетмейстерки Кати Тубини.
«Главная тема спектакля — время, охватывающее период до 80-х годов ХХ века, то есть до того времени, появились новые продукты цивилизации — мобильные телефоны, планшеты и т.д., — отметил режиссер Маттео Спяцци.— В центре постановки — балетный зал и наблюдение за тем, как происходит коммуникация-взаимодействие между людьми. Стремлюсь донести до зрителя идею о том, что время меняет много вещей в нашей жизни, и только нечеловеческие чувства.
По его словам, в спектакле не будет главных ролей в традиционном понимании. Процесс создания спектакля полностью импровизирован и всегда похож на поэзию — вдохновлен и непредсказуем. Тем более, что действие будет происходить в сопровождении фантастической итальянской музыки, как классической, так и современной.
Когда: 25 и 26 февраля о 19:00
Где: Киевский национальный академический театр оперетты, ул . Большая Васильковская, 53/3
Стоимость билетов: 60-700 грн.
Фото: страница театра
«Куда я с подами strong>
История мужчины и женщины. Они познакомились в любительской студии танцев, не делали особых успехов, а вскоре он перестал приходить на занятия. Она решила выяснить, что случилось, и пришла посетить партнера… И здесь их разговор приобрел интересное продолжение…
Два мира — мужчина и женщина. Пересекаются ли они? Смогут ли они найти общий язык? И возможно ли при полном отсутствии ритма и слуха почувствовать сердце друг друга? Мануков (Франция), сценограф и художник из костюмов — Ирина Горшкова, хореограф — Антон Вахлиовский
Исполнители: народный артист Украины Анатолий Ященко, заслуженная артистка Украины Ирина Мельник
Когда: 24 и 25 февраля о 19:00
Где: Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие», ул. Ярославов Вал 14-б
Стоимость билетов: 250грн.