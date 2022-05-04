Территорию Киево-Печерской лавры открыли для посетителей

magictr | 04.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Территорию Киево-Печерской ла открыли для посетителей

Желающие могут попасть на территорию Верхней Лавры. Фото: Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра»

С 4 мая 2022 года желающие могут попасть на территорию Верхней Лавры.

Посетители смогут подняться на Большую лаврскую колокольню. яток ХІ-ХХ веков, в том числе — Троицкой надвратной церкви, Успенского собора, церквей Всех Святых и Преп. Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой, фортификационные сооружения, а также лапидарий Киево-Печерской лавры в Митрополичьем саду возле Часовой башни и посетить смотровую площадку.

и на английском языке об их истории и архитектуре.

Внимание! Все остальные экспозиционные объекты (в том числе храмы) на Верховной территории будут закрыты.

Территория Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» открыта ежедневно со среды до воскресенья с 10:00 до 19:00. Выходные дни— понедельник и вторник.
Стоимость входного билета— 60 грн., стоимость входного билета с посещением Большой лаврской колокольни и церкви Спаса на Берестовые— 100 грн.

Напомним, с 18 апреля для посещения открыта церковь Спаса на Берестове. Здесь проходит выставка «Кирпич княжеской эпохи Киево-Печерской лавры».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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