Территория возможностей: как научная библиотека в Киеве стала местом встречи молодежи
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Центральный корпус библиотекиим. М. Максимовича. Фото: Даша Гришина
На примере Научной библиотеки им. М. Максимовича рассказываем о трансформации библиотеки в общественное пространство с более чем 700 мероприятиями в год.
Исторически так случилось, что большинство из нас воспринимают библиотеку в традиционном ее виде: с мертвой тишиной, упорядоченным читальным залом, поиском нужной литературы. Впрочем, современные библиотеки сегодня выглядят совсем по-другому и выполняют роль не только книгохранилища, но нужных общественных пространств, в залах которых активные и творческие люди проводят различные мероприятия.
О смелых изменениях «Вечернему Киеву» рассказывает украинский библиотекарь Олег Сербин, директор Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ им. Тараса Шевченко доктор наук, профессор и по совместительству член Президиума Украинской библиотечной ассоциации.
На фото Олег Сербин. Фото: прессслужба Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко
О ВТОРОМ ДЫХАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ЗАЛОВ
«Библиотекаим. М. Максимовича — научная. Ее литература в основном обеспечивает информационные потребности ученых и специалистов университета. Но на фоне жесткого рынка, в частности библиотечного, для нас (руководства, ред.)очень важно было предложить пользователю лучшие сервисы и оперативных специалистов. Поэтому мы начали нарабатывать новые, более современные, способы развития главной университетской библиотеки страны»,— начинает наш разговор Олег Сербин.
Он отмечает, что администрации хотелось создать такие условия, благодаря которым студенты будут чувствовать себя в библиотеке комфортно и не только будут реализовывать свой просветительский потенциал, а устраивать атмосферные посиделки. Потому что, как уверяет Сербин, библиотека сегодня — это территория возможностей.
Около пяти лет назад, привлекая спонсоров, в центральном корпусе библиотеки им. М. Максимович сделал ремонт. Все помещения оборудовали скоростным wi-fi, а залы, кроме читательского, начали использовать многофункционально.
В центральном корпусе библиотеки семь разных по содержанию залов, два из которых — хабы. Один реализовали совместно с Новой Почтой и назвали NovaHub. По размерам хаб небольшой, но выглядит довольно атмосферно: с пуфиками, большим окном посередине и раздвижным экраном для проектора.
В каждом зале студенты собираются ежедневно: парламент громко обсуждает очередную акцию, литературные клубы проникновенно читают поэзию; студенческие организации готовят воркшопы; клубы по интересам дискутируют относительно философских аспектов. Остальные— сосредоточенно работают над курсовой. И так ли не каждый день.
Теоретически студенты могли бы заниматься в аудиториях «красного» корпуса, но зачем, если специально для них библиотеку оборудовали всем необходимым.
Каждый зал и хаб студенты дисциплинированно бронируют по расписанию. И несмотря на то, что библиотека работает до 18:00, они могут «грызть гранит науки» во время различных мероприятий до поздней ночи. Потому что центральный корпус библиотеки, в таких случаях, работает до последнего клиента.
Есть в помещении библиотеки и большой компьютерный зал, где находится оборудованных для работы автоматизированных мест.
«Время от времени банки — наши партнеры, передают нам компьютеры, которые в них заменяют более современными. Поскольку для мощной работы систем банка нужна обновленная техника, закупая новые машины, компьютеры предыдущих лет отдают нам», — делится директор.
NovaHub. Фото: Даша Гришина. alt=»Территория возможностей: как научная библиотека в Киеве стала местом встречи молодежи» />
Один из больших залов для мероприятий. Фото: Даша Гришина
Параллельно с новыми для библиотеки просторами в обычном режиме работают и традиционные сервисы — вроде читательских залов или отдела редких изданий. Как видите, настоящая библиотека сегодня не ставит никаких границ.
«Студенты в библиотеку больше не ходят, они находят все в интернете!» — утверждает ли не каждый. Но я объясняю, в частности, и студентам, что разница между поиском в интернете и на страницах книги большая. В сети много лишнего информационного шума и фейков. А в знакомой тебе библиотеке находится литература, которая прошла интеллектуальную проработку и ею можно проверено пользоваться», — отмечает директор.
Для примера, студенты химического факультета филиала университета Шевченко практически живут в стенах библиотеки, поскольку там есть и справочники, которые не найдешь сегодня в интернете.В течение года в центральном корпусе библиотеки им. М. Максимовича провели более 700 мер.
«Раз в год мы здесь проводим „Ночь в библиотеке“. Посетители могут посмотреть фильмы, послушать джаз-бэнды, пройти квесты, посоревноваться в настольные игры и „побаловаться“ в поэзии. Мероприятие устраиваем с 19:00 и работает он до 5:00-6:00 утра. Так сказать, до первого поезда в метро», — говорит собеседник.
Олег Сербин показывает, где хранятся книги для маленьких пациентов в сквере «Охматдета». Фото: ФБ Научной библиотеки им. М. Максимовича
Достоин внимания и благотворительный проект «Книга лечит». В библиотеке собирают отдельную литературу для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии «Охматдет». Ее концепция заключается в том, чтобы помочь малышам быстрее отойти от операции и вместе с родителями читать литературу с яркими иллюстрациями.
«Кроме того, к проекту мы привлекли спонсоров для помощи в обустройстве на территории отделения . Там книги хранятся в сказочных домиках, которые мы регулярно наполняем детской литературой. Но нередко пациенты или персонал приносят и свои книги», — рассказывает Олег Сербин.
Не менее важен и фестиваль «Читатель года», в котором отмечают горячего читателя. Благодаря сети библиотеки им. М. Максимовича выбирают двух номинантов в категориях профессор и студент от каждого заведения высшего образования Украины. Также в фестивале предусмотрена номинация «ТОП-10», где отмечают наиболее читаемых общественных деятелей, которые своим примером пропагандируют читать и являются лидерами мнений.
Показы фильмов на западе «Ночь в библиотеке». Фото: прессслужба Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. jpg» alt=»Территория возможностей: как научная библиотека в Киеве стала местом встречи молодежи» />
Студенты во время просмотра фильмов в одном из читательских залов библиотеки. Фото: прессужба Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко
Среди победителей был Николай Томенко, украинский политик и лидер Общественного движения «Родная страна», Елена Пидгрушная, украинская биатлонистка и многие другие.
Кроме этого, в холле время от времени устраивают выставки. Последняя — посвящена исследованиям, разработкам и изобретениям университетских ученых. Артмероприятие интересно сочетает науку и искусство. Ознакомиться с экспонатами можно на втором этаже заведения.
О УМНЫХ СТУДЕНТАХ И УМНАЯ ПОДУШКА
На базе библиотеки им. М. Максимович работает КНУ Business school. Это проект, где студенты с первого курса приходят с идеями, формируют стартапы, дискутируют. К проекту привлечены не менее 150 участников. Все они разного возраста и разных факультетов.
«Вот набирающие мощные обороты стартапы мы привлекаем к Национальному конкурсу „Big Idea Challenge“ от Центра креативного предпринимательства, в ходе которого отбираем креативные идеи от всех университетов страны. В дальнейшем победители будут представлять Украину и будут соревноваться за победу с проектами других стран на международном уровне», — рассказывает директор. Львовяне презентовали умную подушку, которая укачивает, включает музыку и создает благоприятные условия для вашего сна.
Сегодня стать посетителем библиотекиим. М. Максимович может любой. Для этого вам нужно иметь с собой паспорт и 85 гривен в кармане. Каждому выдают карточку, благодаря которой можно проходить к читательской, брать книгу домой или в режиме онлайн формировать заказы на проработку сотрудникам библиотеки.
Для удобства на сайте представлен электронный каталог научных источников. Название можно отыскать как по алфавиту и автору, так и по слову и названию издания.
«Мы ценим многомиллионное сохраненное наследие, поэтому работники библиотеки постепенно оцифровывают редкие и уникальные книги, чтобы спасти их от повреждения. Но с следующего года планируем оцифровывать в разы больше и не только древние книги, а весь уникальный арсенал библиотеки. Отмечу, если читателю нужна страница какого-нибудь издания, то для этого действует услуга оцифровки», — говорит Олег Сербин.
Книгохранилище в библиотеке. Фото: прессслужба Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко
Редкие древние издания в библиотеке. Фото: Даша Гришина
За полученные средства от услуг, в библиотеке покрывают некоторые расходы на содержание или оснащение для помещения. Библиотека все еще движется в направлении осовременивания, а ее работники всегда в поиске новых технологий, которые будут положительно влиять не только на эволюцию библиотечной профессии, а и дела в целом. без поддержки единомышленников — руководства Университета. С этим нам повезло. Наш Ректор — Владимир Бугров — широкой книжной души личность. Еще работая на должности проректора, он всегда поддерживал все реформаторские инициативы коллектива библиотеки. А сегодня, на должности Ректора, тем более. Библиотека напрямую подчиняется Ректору, ведь факультетов много, а библиотека одна. И работает она, кстати, в разных направлениях, для всей университетской общины»,— резюмирует руководитель библиотеки.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»