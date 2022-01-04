«Тени предков» и «Красавица с башни»: что посмотреть в Софии Киевской
В Национальном заповеднике проходят выставочные проекты. Фото: София Киевская
В Национальном заповеднике проходят незаурядные выставочные проекты. Один из них посвящен величественным фигурам украинской истории и культуры — выдающимся писательницам, княгиням, общественным деятельницам, второй — образам святой великомученицы Варвары.
В помещении «Хлебня» продолжается проект «Тени предков. Я буду» Александры Федорук. Это выставка картин и художественного фотопроекта, цель которой поднять вопрос сохранения исторических зданий Украины.
Картины Александры Федорук из серии «Тени» это более пятидесяти женских портретов. Картины выполнены в авторской технике, объединяющей одновременно несколько видов графики. Это — не портреты реальных людей, а сборные образы наших праматеров. Они наполнены решительностью и силой, нежностью и магией. И каждая из них — душа семьи и хранительница культурного кода. Женщины воплощают силу рода и нежность, решительность и любовь. Из изображенных — величественные фигуры украинской истории и культуры, выдающиеся писательницы, княгини, общественные деятели. Те, кто определял события истории или создавал свои собственные. -kiyivskij-b01bd7a.jpg» alt=»«Тени предков» и «Красавица из башни»: что посмотреть в Софии Киевской» />
Картины Александры Федорук — не образы наших праматеров. Фото: Александра Федорук
Вторая часть проекта «Я буду» — экспонирование картин на девяти исторических локациях — в оставшихся и заброшенных замках и дворцах Украины. Это, в частности, Червоногородский замок в селе Порков Залещицкого района на Тернопольщине и той же области Сидоровский в Гусятинском районе, более известный Подгорецкий замок и костел Успения Пресвятой Богородицы в городке Белый Камень. Во время этого этапа сделали художественные фотографии, которые должны привлечь внимание общества к проблеме сохранения и восстановления исторической архитектуры. Наряду со своими картинами в кадре сама художница, олицетворяющая связь между прошлым и настоящим, между современной женщиной и ее предками.
Выставка продолжается до 2 февраля.
В Музее «Святая София» Национального заповедника «София Киевская» открылась уникальная выставка «Красавица с башни», посвященная святой великомученице Варваре.
Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская
Каждому из нас знакомо с детства имя Варвара (Барбара, Барби и десятки его производных). Его чаще всего связывают со сказочным образом красавицы с башни — невероятно красивой девушки, спрятавшейся от чужих глаз. В настоящее время Святая Варвара предстает перед посетителями в одиннадцати образах из разных регионов Украины (иконы XVIII-XIX вв.). Иконописцев вдохновляла ее красота, которую они видели каждый по своему…
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Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская
Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская
Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская
Святая Варвара также вдохновила Братьев Гримм на написание сказки «Рапунцель», которая стала всемирно известной. С тех пор прошло 210 лет, а более 100 лет назад появилась книга, в которой наши прадедушки и прабабушки впервые на украинском языке прочитали истории Рапунцель, Мальчика-Мизинчика, Белоснежки, Спящей Красавицы. .
Выставка продлится до 28 февраля 2022 года.
Справки по телефону: (044) 278–62–62
График работы в праздничные дни:
strong> 7-го января 2022 года территория Национального заповедника «София Киевская» и колокольня открыты с 10.00 часов. до 19.00 часов, касса и вход с 10.00 часов. до 18.30. < Также в «Софии Киевской» проходит выставочный проект «Ворота Заборовского — икона стиля», посвященный 275-летию достопримечательности эпохи барокко, которая в свое время служила парадным въездом в резиденцию киевских митрополитов. с колокольни Софийского собора можно рассмотреть новогоднюю елку. Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
Софийский собор, Дом Митрополита, Хлебня, Брама Заборовского, Кирилловская церковь, Золотые ворота будут закрыты для посетителей.
Все остальные дни музеи Национального заповедника «София Киевская» работают в обычном режиме.
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7-го января 2022 года территория Национального заповедника «София Киевская» и колокольня открыты с 10.00 часов. до 19.00 часов, касса и вход с 10.00 часов. до 18.30.
< Также в «Софии Киевской» проходит выставочный проект «Ворота Заборовского — икона стиля», посвященный 275-летию достопримечательности эпохи барокко, которая в свое время служила парадным въездом в резиденцию киевских митрополитов. с колокольни Софийского собора можно рассмотреть новогоднюю елку.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»