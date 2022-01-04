«Тени предков» и «Красавица с башни»: что посмотреть в Софии Киевской

magictr | 04.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

&la и «Красавица из башни»: что посмотреть в Софии Киевской

В Национальном заповеднике проходят выставочные проекты. Фото: София Киевская

В Национальном заповеднике проходят незаурядные выставочные проекты. Один из них посвящен величественным фигурам украинской истории и культуры — выдающимся писательницам, княгиням, общественным деятельницам, второй — образам святой великомученицы Варвары.

В помещении «Хлебня» продолжается проект «Тени предков. Я буду» Александры Федорук. Это выставка картин и художественного фотопроекта, цель которой поднять вопрос сохранения исторических зданий Украины.

«Тени предков» и «Красавица из башни»Картины Александры Федорук из серии «Тени» это более пятидесяти женских портретов. Картины выполнены в авторской технике, объединяющей одновременно несколько видов графики. Это — не портреты реальных людей, а сборные образы наших праматеров. Они наполнены решительностью и силой, нежностью и магией. И каждая из них — душа семьи и хранительница культурного кода. Женщины воплощают силу рода и нежность, решительность и любовь. Из изображенных — величественные фигуры украинской истории и культуры, выдающиеся писательницы, княгини, общественные деятели. Те, кто определял события истории или создавал свои собственные. -kiyivskij-b01bd7a.jpg» alt=»«Тени предков» и «Красавица из башни»: что посмотреть в Софии Киевской» />

Картины Александры Федорук — не образы наших праматеров. Фото: Александра Федорук

Вторая часть проекта «Я буду» — экспонирование картин на девяти исторических локациях — в оставшихся и заброшенных замках и дворцах Украины. Это, в частности, Червоногородский замок в селе Порков Залещицкого района на Тернопольщине и той же области Сидоровский в Гусятинском районе, более известный Подгорецкий замок и костел Успения Пресвятой Богородицы в городке Белый Камень. Во время этого этапа сделали художественные фотографии, которые должны привлечь внимание общества к проблеме сохранения и восстановления исторической архитектуры. Наряду со своими картинами в кадре сама художница, олицетворяющая связь между прошлым и настоящим, между современной женщиной и ее предками.

«Тени предков» и «Красуня&&nb </p> <p>Авторка проекта — художник, художница и реставратор «Софии Киевской» Александра Федорук. Фото: Фейсбук</p> <p>Автор проекта — художница, художница и реставраторка «Софии Киевской» Александра Федорук.</p> <p>5 января в 16:00 Александра проведет авторскую экскурсию. Во время встречи она расскажет об идее и цели проекта, о создании образов украинских женщин, воплощенных на ее картинах, об особенностях ее авторской техники и скрытых символах, изображенных на них. Вы также узнаете, на каких локациях побывал уже проект «Я буду» и какой в ​​этом смысл, а также увидите художественные фотографии, что было сделано во время экспедиций проекта.</p> <p><img class=

Выставка продолжается до 2 февраля.

В Музее «Святая София» Национального заповедника «София Киевская» открылась уникальная выставка «Красавица с башни», посвященная святой великомученице Варваре.

Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская

Каждому из нас знакомо с детства имя Варвара (Барбара, Барби и десятки его производных). Его чаще всего связывают со сказочным образом красавицы с башни — невероятно красивой девушки, спрятавшейся от чужих глаз. В настоящее время Святая Варвара предстает перед посетителями в одиннадцати образах из разных регионов Украины (иконы XVIII-XIX вв.). Иконописцев вдохновляла ее красота, которую они видели каждый по своему…

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Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская ;Тени предков»и «Красавица из башни»: что посмотреть в Софии Киевской» />

Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская

Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская

Выставка «Красавица с башни» посвящена святой великомученице Варваре. Фото: София Киевская

Святая Варвара также вдохновила Братьев Гримм на написание сказки «Рапунцель», которая стала всемирно известной. С тех пор прошло 210 лет, а более 100 лет назад появилась книга, в которой наши прадедушки и прабабушки впервые на украинском языке прочитали истории Рапунцель, Мальчика-Мизинчика, Белоснежки, Спящей Красавицы. .

Выставка продлится до 28 февраля 2022 года.
Справки по телефону: (044) 278–62–62

График работы в праздничные дни:

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7-го января 2022 года территория Национального заповедника «София Киевская» и колокольня открыты с 10.00 часов. до 19.00 часов, касса и вход с 10.00 часов. до 18.30.
Софийский собор, Дом Митрополита, Хлебня, Брама Заборовского, Кирилловская церковь, Золотые ворота будут закрыты для посетителей.
Все остальные дни музеи Национального заповедника «София Киевская» работают в обычном режиме.

< Также в «Софии Киевской» проходит выставочный проект «Ворота Заборовского — икона стиля», посвященный 275-летию достопримечательности эпохи барокко, которая в свое время служила парадным въездом в резиденцию киевских митрополитов. с колокольни Софийского собора можно рассмотреть новогоднюю елку.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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