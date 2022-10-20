Телевизоры, холодильники, чайники… Оккупанты убегают из Херсона и Энергодара, вывозя награбленное
При побеге российские войска прикрываются гражданским населением.
Фото "Энергоатома". A A+ A++
Событие: Российские оккупанты начали вывозить украинское имущество из города Энергодар в Запорожской области, где проживают и работники Запорожской АЭС. Об этом информирует НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на Telegram канал «Энергодар».
Детали и комментарии:«Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидания поражения, охватившие оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября и сегодня ночью из ячеек компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить имущество», — говорится в сообщении.
Местные жители зафиксировали массовое ограбление гостиницы «Скифская». Согласно сообщению, российские захватчики «выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи». «Это эвакуация с ограблением или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных Россией украинских территориях», — говорится в сообщении.
Рашистам во временно оккупированном Энергодаре сейчас несладко. Как сообщил соратник председателя Никопольского РВА, за прошедшие сутки удалось уничтожить 2 огневых позиции с личным составом и состав боеприпасов оккупационных войск. «Красивым был салют», — прокомментировал соратник главы Никопольской администрации Михаил Козак. Ранее российские оккупанты в районе села Львов Херсонской области построили переправу для опрокидывания техники. В Вооруженных Силах Украины сообщили, что украинские бойцы разбили понтонную переправу рашистов. В ходе операции было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО.
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Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter, что российские власти серьезно рассматривают масштабный отвод своих сил из района к западу от реки Днепр в Херсонской области. Вероятно, РФ будет использовать построенный баржевый мост возле Херсона и понтонные переправы. В строительстве британской разведки говорится, что 18 октября недавно назначенный командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин заявил российским СМИ, что в Херсонской области «сложилась сложная ситуация». Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных властей по «эвакуации мирного населения». Аналитики считают, что заявление Суровикина, как главнокомандующего, освещающего негативные новости о «спецоперации», крайне необычно. “Ключевой задачей любой российской операции по выводу войск будет перевести войска и их технику через реку шириной 1 000 метров в пешем порядке. Поскольку все постоянные мосты были серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет полагаться на временный баржевый мост, который она завершила возле Херсона в последние дни, и военные понтонные переправы, продолжающие работать в нескольких местах, — говорится в сводке.
Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона заявила, что российские войска, которые в Херсонской области пытаются переправиться с правого на левый берег Днепра, убегая от наступления ВСУ, прикрываются гражданским населением. Для этого они объявили эвакуацию и создают ажиотаж. «Всем непонятно и смущает, что же там затеяла коллаборационная власть с этой эвакуацией. и они пытаются где-то укрыться, где-то переформатировать свою оборону, потому что она на правом берегу не очень выдерживает наше наступление, поэтому они пытаются перебраться на левый берег, где думают, что им будет спокойнее, но для того, чтобы создать более плотное население, они с собой тянут и мирное население», — отметила Гуменюк, призвав украинских граждан не помогать захватчикам создавать ажиотаж и сознательно относиться к их лживым сообщениям. >