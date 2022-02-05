Телефон или онлайн: киевлянам упростили общение с поставщиками воды и тепла
Полезная информация от ЦКС. Скрин страницы сайта
В коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» напоминают о том, как заказать опломбирование и распломбирование квартирных счетчиков воды.
В коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» напоминают о том, как распломбирование квартирных счетчиков воды.
Для опломбирования или распломбировки квартирных счетчиков воды нужно оставить соответствующую заявку по телефону: 044-247-40-40 или в онлайн-режиме.
Для заказа через сайт нужно быть авторизованным в личном кабинете ЦКС, выбрать направление вопроса: счетчики горячей воды или счетчики холодной воды, а также заполнить необходимые поля. Перед выполнением заявки специалист КП «Киевтеплоэнерго» или ЧАО «АК» «Киевводоканал» предварительно позвонит по телефону для согласования удобной даты и времени визита.
При опломбировании новых счетчиков воды после замены нужно будет предъявить специалисту предварительные демонтированные счетчики, акты их распломбирования и т.д. эмонтажа.
Передавать показания счетчиков воды и отопления следует с 5-го числа до последнего дня месяца любым удобным способом. В частности, это можно сделать через личный кабинет Центра коммунального сервиса или в мобильном приложении.
Также ЦКС ввел для киевлян 10 дополнительных стационарных номеров, которые с 4 января обновлены.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»