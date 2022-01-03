Театральный январь: какие представления покажут в столице
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Национальный академический драматический театр имени Франко
Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Киевский академический Молодой театр
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Театр на Подоле
Национальная опера Украины
2-6, 8 и 9 января — самый волшебный балет «Щелкунчик» П.И.Чайковского
7 января—Рождественский концерт при участии ведущих мастеров оперной и балетной сцены.
8 (вечером) и 9 (о 12:00) января — сказка на 2 действия с хореографическими эпизодами и мультипликаций (режиссер-постановщик— Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик— Николай Дядюра, художник-постановщик— Мария Левитская, хормейстер-постановщик— Богдан Плиш, балетмейстер-постановщик— Виктор Яременко).
13 января — премьера (2-й показ) оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» (концертное исполнение). Спустя почти столетие «Сказки Гофмана» триумфально вернулись на сцену Национальной оперы Украины.
29 января — опера «Дон Карлос» Дж.Верди при участии звезды мировой оперной сцены Людмилы Монастырской (Елизавета Валуа). В роли Дона Карлоса дебютирует на Киевской сцене Михаил Малафий (приглашенный солист Львовской Национальной оперы). Также в главных ролях: Тарас Штонда (Большой Инквизитор), Геннадий Ващенко (Родриго действия), Сергей Ковнир (Филипп II), Алла Позняк (Принцесса Эболи), Ольга Нагорная (Ангел) и др.
30 января увидят на сцене Национальной оперы Украины обновленный спектакль «Вечера на хуторе возле Диканьки» на музыку Евгения Станковича.
Киевский национальный академический театр оперетты
Академический театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ»
15 января, 15:00 Балет в 2 действия «Щелкунчик» (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)
22 января , 16:00, 19:00 Балет в 2 действиях «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана деСент Экзюпери, на музыку В.А. Моцарта и украинских колыбельных в исполнении М. Пилипчак (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)
Киевская опера(Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей)
4 января 12:00 и 15:00 «Щелкунчик», балет в 2 действия, музыка П. Чайковского
7 января 18:00 Рождественский концерт совместно с Национальной заслуженной капеллой. Г.И. Майбороды
8, 9 января в 19:00 «Новые мелодии Рождественской ночи», концерт
14 января в 19:00 «Богема», опера в 2 действия, музыка Джакомо Пуччини
15 января 19:00 «Лебединое озеро», балет в 3 действии, музыка П. Чайковского
16 января в 12:00 «Жил-был пес…», мюзикл в 2 действии по мотивам украинской народной сказки, музыка В. Назарова br />20 января в 19:00 «Легенда о вечной любви/Далеко по соседству», Балеты на одно действие зарубежных композиторов
21 января в19:00 «Ромео и Джульетта», опера 22 января в 12:00 «Спящая красавица», балет-феерия в 2 действиях на музыку П. Чайковского
23 января в12:00 «Король Дроздобород», опера в 2 действиях, музыка Ю.Шев >25 января в 19:00 «Иноходец», музыкальное моноспектакль-исповедь
27 января в 19:00 «Свадьба Фигаро», концертно-сценическая версия в 2 действия, музыка В-А. Моцарта
28 января в 15:00 «Симфоническая азбука», музыкальные классики для детей и их родителей
29 января в 12:00 «Щелкунчик», балет в 2 действия, музыка П. Чайковского
30 января в 12:00 и 15:00 «Приключения Гекльберри Финна», мюзикл в 2 действиях, музыка — Жанны и Левка Колодуб Театр «Золотые Ворота»
Дикий театр
4 января 20:00 Гей парад, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
8 января 19:00 Цветы для Элджернона, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
14 января 19:00 Жуй. Ковтай, ТЮЗ, Малая сцена, ул. Липская 15/17
16 января 19:00 Кайдаши 2.0, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
20 января 20:00 Механический апельсин, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
22 января 19:00 Карбид, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
23 января 19:00 Пока люди, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
27 января 20:00 Красное, черное и вновь красное, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
29 января 19:00 Кицюня, Сцена 6, ул. Васильковская, 1
Малый театр
Киевский академический театр на Липках
Киевский академический театр «Колесо»
Центр искусств « Новый украинский театр»
Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие»
Киевский академический театр на Печерске
Киевский академический театр Украинского фольклора «Берегиня»< /p>
Театр «Актер»
Киевский академический театр кукол
Театр кукол на левом берегу Днепра
Театр «Солнышко»
ВНИМАНИЕ! Театры работают в соответствии с действующими карантинными ограничениями.
В желтой зоне для посетителей необходимо наличие одного из этих документов: желтый COVID-сертификат, зеленый COVID-сертификат, иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, ВОЗ, действующее подтверждение выздоровления от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (за последние 72 часа).
Дети, не имеющие одного из перечисленных документов, допускаются на в сопровождении вакцинированного взрослого.
Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде через приложение Действие.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»