Театральный февраль: какие представления покажут в столице

magictr | 14.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Театральный февраль: какие спектакли в столице

Для вашего удобства мы собрали афиши столичных заведений с репертуаром на вторую половину февраля. Планируйте свои посещения театров заранее и не забывайте о карантинных ограничениях.

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Национальный академический драматический театр имени Франко</strong></p> <p><img class=

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Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><img class=

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

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Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><img class=

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Киевский академический Молодой театр

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Театр на Подоле

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

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Театральный февраль: какие спектакли покажут в столы /></p> <p><img class=

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Киевский национальный академический театр оперетты

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Академический театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ»

24 февраля, 19:00 Балет в 2 действиях «Лебединое озеро» (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)
26 февраля, 19:00, 19:00 Балет на 2 действия «Вий» по мотивам повести Н. Гоголя (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Киевская опера(Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)

17 февраля 15:00, 18 февраля 19:00, 19 февраля 12:00 и 15:0 на 2 действия. Композитор: Александр Родин, либретто: Сергей Кон
24, 25 февраля в 19:00, 26 февраля в 12:00 «School of Rock», мюзикл на 2 действия. Композитор: Эндрю Ллойд Уэббер, либретто: Гленн Слэтер, Джулиан Фелловз

Театр «Золотые Ворота»

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Дикий театр

Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Малый театр</strong></p> <p><img class=

Киевский академический театр на Липках

Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Киевский академический театр</strong>«<strong>Колесо</strong>»</p> <p><img class=

Центр искусств «Новый украинский театр»

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Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие»

Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><img class=

Театральный февраль: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Киевский академический театр на Печерске</strong></p> <p><img class=

Киевский академический театр Украинского фольклора « Берегиня»

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Киевский академический театр кукол

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Театр кукол на левом берегу Днепра

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

Театр «Солнышко»

Театральный февраль: какие спектакли покажут в столице

ВНИМАНИЕ! Театры работают в соответствии с действующими карантинными ограничениями.

В репертуаре возможны изменения, следите за новостями театров.

Приключения и любви: что нового в столичных кинотеатрах

< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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