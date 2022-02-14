Театральный февраль: какие представления покажут в столице
1010
Для вашего удобства мы собрали афиши столичных заведений с репертуаром на вторую половину февраля. Планируйте свои посещения театров заранее и не забывайте о карантинных ограничениях.
Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки
Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
Киевский академический Молодой театр
Театр на Подоле
Киевский национальный академический театр оперетты
Академический театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ»
24 февраля, 19:00 Балет в 2 действиях «Лебединое озеро» (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)
26 февраля, 19:00, 19:00 Балет на 2 действия «Вий» по мотивам повести Н. Гоголя (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)
Киевская опера(Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)
17 февраля 15:00, 18 февраля 19:00, 19 февраля 12:00 и 15:0 на 2 действия. Композитор: Александр Родин, либретто: Сергей Кон
24, 25 февраля в 19:00, 26 февраля в 12:00 «School of Rock», мюзикл на 2 действия. Композитор: Эндрю Ллойд Уэббер, либретто: Гленн Слэтер, Джулиан Фелловз
Театр «Золотые Ворота»
Дикий театр
Киевский академический театр на Липках
Центр искусств «Новый украинский театр»
Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие»
Киевский академический театр Украинского фольклора « Берегиня»
Киевский академический театр кукол
Театр кукол на левом берегу Днепра
Театр «Солнышко»
ВНИМАНИЕ! Театры работают в соответствии с действующими карантинными ограничениями.
В репертуаре возможны изменения, следите за новостями театров.
Приключения и любви: что нового в столичных кинотеатрах
< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»