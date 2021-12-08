Театральный декабрь: какие представления покажут в столице

magictr | 08.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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Театральный декабрь: какие спектакли покажут в столице

В этом месяце на киевских сценах — много премьер и спектаклей к новогодне-рождественским праздникам

В этом месяце на киевских сценах — много премьер и спектаклей к новогодне-рождественским праздникам. Для вашего удобства мы собрали афиши столичных заведений с репертуаром на месяц. Планируйте свои посещения театров заранее и не забывайте о карантинных ограничениях.

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

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Национальный академический драматический театр имени Франко

Театральный декабрь: какие представления покажут в  /></p> <p><strong>Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра</strong></p> <p><img class=

Театральный декабрь: какие представления покажут в  /></p> <p><img class=

Театральный декабрь: какие представления покажут в столице

Киевский академический молодой театр

Театральный декабрь: какие представления покажут в столице

Театр на Подоле

Театральный декабрь: какие представления покажут в столице

Национальная опера Украины

Подробнее о репертуаре месяца.
Новогодняя программа

Театральный декабрь: какие спектакли покажут в столице

Киевский национальный академический театр оперетты

Театральный декабрь: какие представления покажут в  /></p> <p><strong>Академический театр «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ»</strong></p> <p><strong>22, 23 декабря</strong>, 19:00 Балет на 2 действия «Щелкунчик» (МЦКМ Октябрьский дворец, аллея Героев Небесной Сотни, 1)</p> <p><strong>Киевская опера</strong>(Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества)</p> <p 9 декабря 19:00 «Машраби/Бумажные тигры», балеты на одно действие<br />10 декабря 19:00 «Ромео и Джульетта», опера в 2 действиях, музыка Шарля Гуно<br />11 декабря в 19:00 «Лебединое озеро», балет на 3 действия, музыка П. Чайковского<br />12 декабря в 12:00 и 15:00 «Приключения Буратино», мюзикл на 2 />16 декабря в 15:00, 17 декабря в 19:00, 18 декабря в 12:00, 19 декабря в 12:00 и 15:00 «Аладдин», балет на 2 действия/музыка 19 декабря 19:00 Подарок к святому Николаю, концертная программа совместно с Заслуженным Прикарпатским ансамблем песни на танцы Украину «Верховина»<br />22 декабря в 15:00 «Золушка», балет в 2 действия, музыка Сергея Прокофьева<br />23 декабря в 15:00 «Король Дроздобород», опера в 2 действия, музыка Ю.Шевченко<br />24 в 15:00 «Жил-был пес…», мюзикл на 2 действия по мотивам украинской народной сказки, музыка В. Назарова<br />25 декабря в 19:00 Joy to the World (Радость Мира), рождественский концерт<br />26 декабря в 19:00 Viva la mamma (Да здравствует мама!), или Театральные порядки и беспорядок, комическая опера на 2 действия, музыка Г. Доницетти<br />28 декабря в 12:00, 29 декабря в 12:00 и 15:00, 30 декабря в 12:00 и 15:00, 31 дека в 12:00 и 15:00 .Чайковского</p> <p><strong>Театр</strong>«<strong>Золотые Ворота</strong>»</p> <p><img class=

Театральный декабрь: какие представления покажут в&nbspстоле; /></p> <p><strong>Дикий театр</strong></p> <p><strong>11 декабря 20:00 Кайдаши 2.0, Сцена 6, ул. Васильковская, 1<br /><strong>13 декабря</strong> 20:00 Кицюня, Сцена 6, ул. Васильковская, 1<br /><strong>18 декабря</strong> 20:00 Красное, черное и вновь красное, Сцена 6, ул. Васильковская, 1<br /><strong>20 декабря</strong> 20:00 Карбид, Сцена 6, ул. Васильковская, 1<br /><strong>24 декабря</strong>20:00 «Чуваки не празднуют или Russian», Сцена 6, ул. Васильковская, 1</p> <p><strong>Малый театр</strong></p> <p><img class=

Киевский академический театр на Липках

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9 декабря 12:00 «Мальчик из жестянки»
10 декабря 12:00 и 16:00 «Снежная королева»
10 декабря 19:00 «Место для дракона»
11 декабря 12:00 и 16:00 «Снежная королева»
11 декабря 19:00 «Берегите Флорес»
12 декабря 12:00 «Снежная королева»
15 декабря 12:00 «Двенадцать месяцев»
16 декабря 16:00 «Двенадцать месяцев»
/>17 декабря 11:00 «Двенадцать месяцев»
17 декабря 19:00 «Кураж»
18 декабря 12:00 и 16:00 «К кому приходит святой Николай (Чудо)»
19 декабря 12:00 и 16:00 «К кому приходит святой Николай (Чудо)»
21 декабря 19:00 ПРЕМЬЕРА «Легенды Бахчисарая»
22 декабря 18:00 »
23 декабря 11:00 и 14:00 «Снежная королева»
24 декабря 11:00 и 14:00 «Снежная королева»
24 декабря 19:00 «Берегите Флорес»2 :00 та 16:00 «Двенадцать месяцев»
26 декабря 12:00 Премьера «Легенды Бахчисарая»
26 декабря 18:00 «Призрак замка Кентервиль»
27 декабря 1 13:30 «Где найти елку?»
27 декабря 16:00 «Призрак замка Кентервиль»
28 декабря 12:00 и 16:00 «Двенадцать месяцев»
29 декабря 14:00 18:00 «Двенадцать месяцев»
30 декабря 12:00 и 16:00 «Двенадцать месяцев»
31 декабря 11:00 «Двенадцать месяцев»

Киевский академический театр «Колесо»

Театральный декабрь: какие представления покажут в столице

< p>Центр искусств«Новый украинский театр»

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Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие»

Театральный декабрь: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Киевский академический театр на Печерске</strong></p> <p><img class=

Киевский академический театр Украинского фольклора « Берегиня»

Театральный декабрь: какие представления покажут в  /></p> <p><strong>Театр «Актер»</strong></p> <p><img class=

Киевский академический театр кукол

Театральный декабрь: какие спектакли покажут в  /></p> <p><strong>Театр кукол на левом берегу Днепра</strong></p> <p><img class=

Театр «Солнышко»< /p>

Театральный декабрь: какие представления покажут в&nbspстоле; /></p> <p><strong>ВНИМАНИЕ! Театры работают в соответствии с действующими карантинными ограничениями.</strong></p> <p>В октябрьской зоне для посетителей необходимо наличие одного из этих документов: желтый COVID-сертификат, зеленый COVID-сертификат, иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешение ВОЗ, действующее подтверждение выздоровления от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (за последние 72 часа).<br />Дети, не имеющие одного из перечисленных документов, допускаются на в сопровождении вакцинированного взрослого.<br />Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном виде через приложение Действие.</p> <p>Проходит выгодная акция для столичных зрителей: 8 и 9 декабря в кассе Театра драмы и на левом берегу Днепра на спектакли декабря второй билет в подарок.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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