Театральный декабрь: какие представления покажут в столице
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В этом месяце на киевских сценах — много премьер и спектаклей к новогодне-рождественским праздникам
В этом месяце на киевских сценах — много премьер и спектаклей к новогодне-рождественским праздникам. Для вашего удобства мы собрали афиши столичных заведений с репертуаром на месяц. Планируйте свои посещения театров заранее и не забывайте о карантинных ограничениях.
Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки
Национальный академический драматический театр имени Франко
Киевский академический молодой театр
Театр на Подоле
Национальная опера Украины
Подробнее о репертуаре месяца.
Новогодняя программа
Киевский национальный академический театр оперетты
Киевский академический театр на Липках
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9 декабря 12:00 «Мальчик из жестянки»
10 декабря 12:00 и 16:00 «Снежная королева»
10 декабря 19:00 «Место для дракона»
11 декабря 12:00 и 16:00 «Снежная королева»
11 декабря 19:00 «Берегите Флорес»
12 декабря 12:00 «Снежная королева»
15 декабря 12:00 «Двенадцать месяцев»
16 декабря 16:00 «Двенадцать месяцев»
/>17 декабря 11:00 «Двенадцать месяцев»
17 декабря 19:00 «Кураж»
18 декабря 12:00 и 16:00 «К кому приходит святой Николай (Чудо)»
19 декабря 12:00 и 16:00 «К кому приходит святой Николай (Чудо)»
21 декабря 19:00 ПРЕМЬЕРА «Легенды Бахчисарая»
22 декабря 18:00 »
23 декабря 11:00 и 14:00 «Снежная королева»
24 декабря 11:00 и 14:00 «Снежная королева»
24 декабря 19:00 «Берегите Флорес»2 :00 та 16:00 «Двенадцать месяцев»
26 декабря 12:00 Премьера «Легенды Бахчисарая»
26 декабря 18:00 «Призрак замка Кентервиль»
27 декабря 1 13:30 «Где найти елку?»
27 декабря 16:00 «Призрак замка Кентервиль»
28 декабря 12:00 и 16:00 «Двенадцать месяцев»
29 декабря 14:00 18:00 «Двенадцать месяцев»
30 декабря 12:00 и 16:00 «Двенадцать месяцев»
31 декабря 11:00 «Двенадцать месяцев»
Киевский академический театр «Колесо»
< p>Центр искусств«Новый украинский театр»
Киевская академическая мастерская театрального искусства «Созвездие»
Киевский академический театр Украинского фольклора « Берегиня»
Киевский академический театр кукол
Театр «Солнышко»< /p>