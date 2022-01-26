Театр юного зрителя в Киеве впервые презентует англоязычное представление
29 января и 30 января на малой сцене состоится премьера спектакля «The City Was There» по американскому писателю-фантасту Рэю Брэдбери в постановке режиссера Алекса Борове. По сюжету, коммивояжеры-неудачники Боб и Вилл продают мираж в пустыне. Их история переплетается с историей города, где живут фантастические герои: изобретатель машины счастья, путешествующий временем полковник и миссис Бентли, которая никогда не была молодой. Однажды они встретятся, чтобы выяснить, что мечтают об одном: чтобы их поняли.
По словам режиссера Алекса Боровенскогоо, спектакль необыкновенная добра и позволяет заглянуть во внутренний мир персонажей, узнать, какими они являются на самом деле, что любят, чего боятся и о чем мечтают.
Алекс Боровенский с англоязычными спектаклями работает давно. В 2014 году он открыл англоязычную студию актерского мастерства ProEnglish Drama School, которую режиссер поставил там выпускные представления. А в 2018 году основал ProEnglish Theatre, уникальный театр на английском языке в Киеве. Труппу театра составляют лучшие выпускники актерской школы и актеры, которые проходят кастинги на проекты ProEnglish Theatre. Все постановки театра производятся на английском языке.
Высказывание рекомендовано для семейного просмотра с детьми от 9 лет. Фото: ТЮЗ
Жанр нового спектакля — история о чудесах для семейного просмотра. Поставленная по мотивам произведений Рэя Брэдбери: «Странное чудо», «Вино из одуванчиков» и «451° по Фаренгейту».
Спектакль идет на анлийском языке и рекомендован для семейного просмотра с детьми от 9 лет. Влада Скубченко, Любомир Валивоць, Артем Волк и другие.
Когда: 29 января в 19:00 и 30 января в 13:00
Где:< /strong> малая сцена Киевского академического театра юного зрителя
Стоимость билета: 250-300 грн.
Это уже вторая премьера января в театре — 21-22 января на малой сцене ТЮЗа презентовали спектакль «Называй меня Питер» по Яну Фридриху в постановке у режиссера Давида Петросяна. Главный герой Тео совсем не хочет идти в жестокий мир взрослых. Зато убегает из дома и выбирает остаться в стране детства навсегда. Следующий показ «Называй меня Питер» состоится 3 февраля.
В Театре на Подоле продолжается марафон спектаклей Виталия Малахова — по средствам от продажи билетов планируют построить летнюю сцену.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»