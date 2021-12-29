Театр теней продемонстрировал в столичной консерватории увлекательное шоу
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Фрагмент из представления. Фото: Татьяна Асадчева
В преддверии празднования Нового года, в Великом зале имени Василия Слипака Национальной музыкальной академии состоялись представления Театра теней «Teulis». На этот раз творческий коллектив представил одну из самых известных постановок — спектакль «Твоя тень».
Театр теней зародился более 1500 лет назад в Древнем Китае, а впоследствии развивался также в других странах Азии, в частности в Индии. Лишь в конце XVIII столетия этот жанр искусства приобретает огромную популярность в странах Европы. становятся видимыми для зрителей.
Сейчас искусство театра Тиней переживает новое развитие. Фото: Татьяна Асадчева
В настоящее время Театр теней переживает новый период развития, а вместо традиционных муртадов в спектаклях играют живые актеры.
«Театр теней удивительно прост в идее, и ему подвластны чудеса превращения. Стоит только актеру зайти за полупрозрачный экран, как для зрителей начинается мультипликация: темные фигуры вырастают друг из друга, превращаются, изменяются в размерах, что всегда производит впечатление на зрителей»,— отмечают у<< /strong>
Миниатюра «Поющий страус» Фото: Татьяна Асадчева
По словам основателей театра Романа Соколова и Виталия Сусловца, началом творчества для коллектива стало участие в телешоу «Украина имеет талант » в 2010 году.
За несколько месяцев молодой коллектив попытался также проявить себя на аналогичном шоу в Чехии и преуспел. После выступления чешские зрители и жюри конкурса аплодировали артистам стоя. Впоследствии коллектив заметили и стали приглашать в разные страны Европы и мира.
Сейчас география выступлений «Teulis» впечатляет, а их представления в Японии собрали 35 тысяч зрителей.
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Режиссером-постановщиком являетсяВиталий Сусловец. По его словам, работая над каждым номером, он сначала выбирает музыку, а затем видит картину для нее. Таким образом создаются новые истории. Главными критериями для сюжета является универсальность: он должен быть простым и понятным зрителям любой страны как взрослым, так и детям. Кроме того, номер должен быть положительным и динамичным, чтобы задеть публику эмоционально.
В своих шоу этот необычный коллектив доказывает, что все фантазии можно превратить в жизнь с помощью теней. человеческого тела.
Каждый проект театра — это оригинальное сочетание высококлассной профессиональной акробатики, оптических иллюзий в сопровождении известных мелодий и завораживающих видеопроекций. Искусно изготовленные декорации позволяют коллективу реализовывать чрезвычайно сложные миниатюры и представления, где изображается многогранность жизни реальных и сказочных героев.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»