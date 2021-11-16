Театр против скептика: как в столице влюбляли зрителя
Скептически настроенному зрителю предложили посмотреть спектакль «Пой, Лоло, пой!». Фото: Театр имени Ивана Франко
Малый театр взялся проверить, действительно ли каждый может полюбить это сценическое искусство. Первым героем проекта «Неверюверю» стал медиаменеджер Антон, которому подобрали 3 представления и попросили поделиться впечатлениями. чьи вкусы.
«Отчаявшиеся, разочарованные, скептически настроенные, скучающие, те, кто умышленно игнорирует театр или отказывается даже смотреть в его сторону — это герои нашего нового проекта», отмечают в Малом театре.
Присоединиться к эксперимента и поддержать проект согласились также театр «Золотые ворота», театр им. Ивана Франко, театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Молодой театр, Дикий театр и учебный театр КНУТКиТ «Арлекин».
Первый герой проекта «Неверюверю» медиаменеджер Антон после неудачного театрального опыта жил с убеждением, что в киевских театрах большинство спектаклей неинтересны и лучше выбирать поход в кино — так надежнее.
Для начала команда Малого театра общалась с героем, узнавала его вкусы, предпочтения, приоритеты и жизненные принципы. Затем с профилем героя ознакомились эксперты и подобрали специально для него 3 спектакля в 3 разных киевских театрах. На этот раз экспертами были хозяйка Дикого Театра Ярослава Кравченко, режиссер и художественный руководитель Малого театра Дмитрий Весельский, театральный блоггер Сергей Винниченко и ярая театральная зрительница Яна Ягниченко.
Антон посмотри «Папа, ты меня ворота», «Пой, Лоло, пой!» в Театре имени Ивана Франко и «Кто растет в парке» в учебном театре «Арлекин». После каждого представления он поделился впечатлениями и вердикт киевским театрам.