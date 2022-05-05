Театр на левом берегу начинает онлайн встречи с актерами
Первой со зрителями встретится Олеся Жураковская. Фото: Театр на левом берегу
Каждую пятницу будут проходить камерные встречи в zoom'е с актрисами и актерами театра.
Пока нет возможности встретиться со зрителями в помещении театра, устраивают онлайн общение.
«Щепятницы в 21:12 мы организовываем zoom-встреч. Это время для восстановления близости, для обсуждения того, что волнует, время для нас, — рассказала главная режиссер театра Тамара Трунова. — На каждую такую встречу будет приглашена актриса или актер нашего театра. Формат нашего свидания камерный: актер или актриса + я как модераторка + 10 наших зрителей или просто тех, кому такое общение может потребоваться».
Название цикла встреч «12-й игрок». Первый zoom состоится 7 мая в 21:12 (по киевскому времени). Участники встретятся с Олесей Жураковской.
Билет на встречу— 212 гривен. Собранные деньги пойдут на поддержку ВСУ.
Регистрация проста: вы ставите «+» под постом, когда отправите деньги на карту 5168 7427 2528 3000.
Напомним, в Киеве возобновил работу Театр Леси Украинки, правда, в камерном формате. 6 мая в рамках сценических встреч «Мы из Украины» он представит пьесу о современных украинцах — о тех, кто остался, поехал и стал на защиту.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»