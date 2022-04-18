Театр Леси Украинки возобновил работу: зрителей ждут встречи в особом формате
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Первым «военным» спектаклем стало «Три любви». Фото: Театр Леси Украинки
Кроме представлений по выходным, театр начинает сценические чтения лучших произведений классической и современной украинской драматургии.
С 9 апреля каждую субботу и воскресенье в театре играют спектакли с репертуара
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Первым «военным» спектаклем стало «Три любви» о жизни и творчестве Леси Украинки.В этот вечер был первый аншлаг, собравшийся, несмотря на опасное небо и транспортные преграды, первые овации сквозь слезы на глазах зрителей и актеров. первый выход на поклоны гримеров, костюмеров, монтировщиков, осветителей, сотрудников звукоцеха…
Актёры после спектакля. Фото: Театр Леси Украинки
Александр Ткаченко и зрители. Фото: Театр Леси Украинки
«Благодаря культурному фронту сейчас каждый сможет хотя бы на немного вернуться в жизнь, которую все мы имели до 24 февраля. Хотя бы на мгновение. Был рад видеть полный зал. Пусть, и камерной сцены. Это еще раз доказывает, что культура важна всегда. И является утешением в самые темные времена, — поделился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. —Культура имеет исцеляющую функцию. Она готова наполнять жизнь надеждой на лучшее. Созерцая представления, читая книги наших авторов, слушая наши песни — мы осознаем, что Украина несокрушима. Мы ощущаем дух прошлых поколений, которые также боролись за независимость против захватчиков. И выстояли!»
В эти выходные в театре показывают «Варшавскую мелодию» и детский спектакль «В стране сказок».
« В стране сказок» приглашает к миру Ганса Кристиана Андерсена и его сказок «Соловейко», «Чайник», «Цыганская игла», «Принцесса на горошине» и других.
Начало в 12:00
Стоимость билетов: 50грн.
«Варшавская мелодия» рассказывает о светлой и грустной любви. Бывший фронтовик, ставший студентом влюбился в польскую девушку, будущую певицу. Жениться молодым помешал запрет в СССР браков с иностранцами. За многие годы Виктор и Гелена встретятся снова, однако у каждого своя жизнь, семья.
С 22 апреля театр будет ждать по пятницам на встрече в особом формате. В пространстве Новой сцены актеры и предложат вниманию зрителей лучшие произведения классической и современной украинской драматургии. Без лишних декораций и костюмов, без грима и спецэффектов, глаза в глаза, расскажут истории, волнующие в эти дни.
«Такая форма презентации драматургии широко используется в театрах Европы и мира. А для нас на сегодняшний день это не только еще одна возможность встречи с вами, а наш общий способ поддержать ВСУ, гуманитарные и волонтерские проекты — на которые театр перечисляет часть средств от продажи всех билетов», — отмечают в театре. Показы традиционно начнут с произведения автора, имя которого с гордостью носит театр. strong>
В жизни каждого человека обязательно наступит тот момент, когда нужно задать вопрос самому себе…. Как ты жил, к чему стремился, что ты натворил за жизнь… Борьба между духовностью и материальным миром – это вечный конфликт на поле битвы каждого мыслящего человека. Самое страшное когда это поле залито кровью…
Стоимость билетов: 70 грн.
Планы: Буковчан и Кобылянская< /p>
«Страшно и больно читать новости, смотреть жуткие военные хроники, но я верю, что скоро наступит мир, очень этого стремлюсь! И все мы встретимся, соберемся полным составом и начнем репетировать и играть наши замечательные представления, пользующиеся таким успехом у зрителей, на всех трех сценах, — рассказал генеральный директор театра-художественный руководитель Михаил Резникович. — Надеюсь, в ближайшее время режиссер Александр Степанцов начнет репетиции прекрасной антифашистской пьесы Ивана Буковчана „Прежде чем пропоет петух“, распределение ролей для которой мы успели завершить в феврале.
Я начну работу над спектаклем « В воскресенье рано зелье копало“. Считаю это произведение не только жемчужиной украинской литературы, но и одним из шедевров мировой классики, одной из лучших притч о любви и ненависти».
Восстанавливают свою деятельность не только театры, но и галерея. Художественная галерея «Мистець» приглашает на выставку «На завтрак была война», где представлены 27 плакатов, посвященных нынешним трагическим событиям и войне в Украине.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний