Театр Леси Украинки в Киеве возобновляет показ спектаклей
9 апреля на малой сцене театра состоится первый с начала войны показ спектакля. Фото: Театр Леси Украинки
9 апреля на сцене сыграют постановку «Три любви» о личной жизни и творчестве Леси Украинки. Часть средств по проданным билетам передадут на помощь украинским защитникам и на гуманитарную поддержку пострадавшим.
Учреждения культуры понемногу возобновляют свою деятельность, даря людям искусство даже в укрытиях или на вокзалах. Леси Украинки. Лейтмотив — песня написанная композитором Александром Шимко на знаменитый текст Contra spem spero!
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Афиша к спектаклю
«Похоже, настало то время, когда мы постепенно, шаг за шагом, можем начинать делать то, что умеем лучше всего — лечить человеческие души, — отмечают в театре. — Начнем с спектаклей на малых сценах. Часть средств от продажи билетов будет идти на помощь украинским защитникам или на гуманитарную поддержку».
Мероприятие состоится с учетом ограничений военного положения и обязательно с соблюдением всех мер безопасности. У входа в театр может осуществляться поверхностная проверка вещей. В случае воздушной тревоги все зрители должны будут перейти в укрытие. Но противокадные мероприятия никто не отменял.
«Особенно рад, что спектакль пройдет именно в Театре Леси Украинки. Поэтому самому, который еще месяц назад носил название Театра русской драмы. „русский мир“ принес украинцам только трагедию. Поэтому теперь мы сами будем решать свою судьбу»,— отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
А уже за неделю театр приглашаем наших маленьких зрителей вместе с родителями в полное приключений сказочное путешествие!
«Даже в самые трагические времена — нет более надежного укрытия от боли и отчаяния, чем искусство. Это настоящее лекарство от душевных ран. И мне очень приятно, что деятели культуры готовы работать 24/7, чтобы облегчить страдания людей. Подарить им положительные эмоции. Ведь культура — это мягкая сила, которая способна вернуть украинцев к нормальной жизни в новой военной реальности», — подчеркнул Александр Ткаченко.
Когда: 9 апреля в16:00< br />Где: Театр Леси Украины, ул. Б. Хмельницкого, 5
Стоимость билетов: 70 грн. Купить на сайте
Напомним, на днях в Киеве впервые с начала войны состоялась премьера фильма. В кинотеатре «Лира» презентовали фантастическую экспериментальную картину «Простор/Space» режиссера Дмитрия Томашпольского.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»