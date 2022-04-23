Театр Франко в Киеве будет показывать представления на разных локациях
Первой сыграют «Лимеровну». Фото: В. Ландарь
На следующей неделе Национальный академический драматический театр имени Франко возобновляет работу. Спектакли будет играть на сценах коллег, в частности в театре Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.
Театр будет играть как представления для всех желающих, так и благотворительные представления для военных.
Расписание ближайших спектаклей:
Сцена с представления «Лимеровна». Фото: Театр Франка
- На малой сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки покажут спектакль «Лимеровна»
Пьеса «Лимеровна» классика украинской литературы Панаса Мирного (1849-1920 гг.) принадлежит к лучшим образцам украинской мелодрамы, в которой движущей силой конфликта является страстная любовь, которая не подвластна никаким компромиссам. >В основе сюжета пьесы положен украинский фольклор — одноименную народную балладу о Лимеровне. Бедная мать, вдова заставляет дочь — Наталью отказаться от бедного, но такого любимого Василия и выйти замуж за нелюбимого Карпа, сына богатой напыщенной Шкандибихи. Наталья, которая любит и жалеет свою мать-пьяницу, сопротивляется ее воле. Хитростью, ложью, увещеваниями Наталью все же заставляют согласиться на этот брак. Впоследствии она узнает, что ее обмануты. Единственный выход — бросить постылую жизнь и отправиться с любимым в свободные степи или…
Режиссер-постановщик, автор сборной музыки— Иван Уровский
Выступление на 1 действие
Длительность: 1 год 45 х >
27 апреля «Лимеровна» //благотворительное представление для военнослужащих ВСУ
28 апреля «Лимеровна»
Начало в 14:00
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»)
Стоимость билета: 100 грн. Купить
Сцена с представления «Шельменко-денщик». Фото: Театр Франко
- в Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского играют спектакль «Шельменко-денщик»
Эта классическая комедия-водевиль по произведению Григория Квитки-Основьяненко на протяжении многих десятилетий не покидает сцены театров. И вполне закономерно, ведь здесь присутствуют все составляющие успеха: сочность, яркость характеров, замысловатая интрига, что ее плетёт бывалый в многих былях Шельменко, стремясь соединить влюбленную пару. А рядом наивно-комические родители — патриархальные помещики Скворцы и, конечно же, безнадежно ухаживающий жених. Все это, умноженное на актерский кураж и многоцветие театральных средств, порождает веселое, остроумное не без морали действо. /p>
29 апреля «Шельменко-денщик» //благотворительное представление для военнослужащих ВСУ
30 апреля «Шельменко-денщик»
Начало о 14:00
Адрес: Национальный музыкальная академия Чайковского. ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11
Стоимость билета: 100 грн. Купить
Театр также возобновляет репетиционный процесс спектакля «Калигула» Альбера Камю (режиссер Иван Уровский).
Напомним, Театр Леси Украинки возобновил работу: зрителей ждут встречи в особом формате.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»