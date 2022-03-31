Театр «Березиль»: 100 лет гениальности
Театральные афиши. Фото из открытых источников
С основанием Художественного Объединения «Березиль» во главе с Лесем Курбасом, есть некоторые разногласия, а именно две даты — 30 марта и 1 апреля 1922 года. Литературная студия МОБа и правления театра разместились на Крещатике, 38.
Первое представление «Березоля» его киевского периода состоялось 7 ноября 1922 года. Творческий коллектив представил программную постановку Октябрь. Здесь также успели показать «Газ», «Джимми Гиггинз», «Макбет».
А уже в 1926 году театр сменил прописку на Харьковскую — именно этот город «назначили» столицей УССР, поэтому туда переехали все правительство и государственные театры.
К 1933-му Лесь Курбас часто ставил п' еси своего друга Николая Кулиша. «Народный Малахий» и «Мина Мазайло» вызвали бурные дискуссии, как постановкой, так и материалом. Последней их совместной работой была Маклена Граса. Это пьеса об экономическом кризисе в межвоенной Польше. Но в бытовой теме драматург показывает проблемы, возникшие после Великой войны, как называли Первую мировую, главная из которых — дегуманизация общества.
Как пишут критики, спектакль был мрачным, актеры в черной одежде, а декорации, воспроизводившие улицу с домами — темными и аскетичными. Маклену играла Наталья Ужвий, которой записали эту роль, как творческую неудачу. Критики напали на Кулиша и Курбаса с обвинениями, которые не показали, что «пролетарская революция является единственным выходом из противоречий капиталистического мира». Спектакль запретили.
Однако Курбаса. Рисунок Юрия Журавля Реабилитировали режиссера в 1957 году. Но до 1989 года о Лесе Курбасе его имя умалчивали.
Сегодня Киев, Харьков, Львов, между сиренами воздушной тревоги, вспоминают Леся Курбаса и его творение — театр «Березиль». За 100 лет враг, намеревающийся истребить все украинское, не изменился. Враг, однако легко расстреливающий гениального режиссера и сбрасывающий бомбы на Драмтеатр с надписью «Дети» не дает нам выбора.
«Наши враги хотят видеть нас мертвыми. А мы хотим жить. И это противоречие оставляет мало места для компромисса»,— слова Голды Меир, премьер-министра Израиля, актуальны, как никогда.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»