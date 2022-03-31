Театр «Березиль»: 100 лет гениальности

magictr | 31.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Театр «Березиль»: 100&nb /></p> <p>Актёры театра «Березиль». Второй внизу слева — Лесь Курбас. 1922 год Сегодня, 31 марта, исполняется 100 лет со дня основания театра «Березиль», руководителем которого был Лесь Курбас.</p> <p> дня были торжества не только в Киеве, где был основан «Березиль» и Харькове, где театр действовал, а также в Одессе, Умани, Белой Церкви — в этих городах были студии новаторской мастерской. А также во Львове, где учился Лесь Курбас, в Тернополе, где работал, и, конечно, в родном Самборе.</p> <p><img class=

Театральные афиши. Фото из открытых источников

С основанием Художественного Объединения «Березиль» во главе с Лесем Курбасом, есть некоторые разногласия, а именно две даты — 30 марта и 1 апреля 1922 года. Литературная студия МОБа и правления театра разместились на Крещатике, 38.

Первое представление «Березоля» его киевского периода состоялось 7 ноября 1922 года. Творческий коллектив представил программную постановку Октябрь. Здесь также успели показать «Газ», «Джимми Гиггинз», «Макбет».

А уже в 1926 году театр сменил прописку на Харьковскую — именно этот город «назначили» столицей УССР, поэтому туда переехали все правительство и государственные театры.

Театр «Березиль»: 100  /p>Харьковский дом «Березоль». Фото из открытых источников</p> <p>9 января 1929 года театр «Березиль» презентовал мюзикл «Алло на волне 477!» — первое джаз-ревю в Украине. «Алло, на волне 477!» — сотни тысяч человек ежедневно слышали эту фразу — так начинались передачи харьковского радио, работавшего на частоте 477 метров. И когда 9 января 1929 года «Березиль» пригласил публику на эстрадное ревю с таким названием, всем было понятно, что это о Харькове.</p> <p>В спектакле было три действия: первое, «Галопом по Харькову», состояло из отдельных сцен, которые связывал конферанс. Второе действие происходило в Америке, героем третьего действия был Остап Вишня. Сюжеты сатирических сценок-миниатюр злободневного содержания, которые чередовались с танцами, пантомимой и цирковыми номерами. В музыкальном оформлении были использованы модные танцы того времени блюз, чарльстон. Музыку к ревю написал украинский композитор Юлий Мейтус.</p> <p>Чудо, но не так давно нашли партитуру и для выставки «Курбас: Новые миры», состоявшейся в художественном арсенале в 2018 году, американский пианист. сопровождении Симфонического оркестра (Харьков) воспроизвели музыку.</p> <p><iframe src=

К 1933-му Лесь Курбас часто ставил п' еси своего друга Николая Кулиша. «Народный Малахий» и «Мина Мазайло» вызвали бурные дискуссии, как постановкой, так и материалом. Последней их совместной работой была Маклена Граса. Это пьеса об экономическом кризисе в межвоенной Польше. Но в бытовой теме драматург показывает проблемы, возникшие после Великой войны, как называли Первую мировую, главная из которых — дегуманизация общества.

Как пишут критики, спектакль был мрачным, актеры в черной одежде, а декорации, воспроизводившие улицу с домами — темными и аскетичными. Маклену играла Наталья Ужвий, которой записали эту роль, как творческую неудачу. Критики напали на Кулиша и Курбаса с обвинениями, которые не показали, что «пролетарская революция является единственным выходом из противоречий капиталистического мира». Спектакль запретили.

Театр «Березиль»: 100  /p>Фото из открытых источников</p> <p>Курбас, как новатор изменял каноны и законы театра. Историки театра называют киевский период «Березоля» — «политическим», а харьковский — «философским». Но все время это был театр-вызов, в котором переплетался экспрессионизм, символизм, авангард. Это был полноценный европейский театр, который в своем новаторстве опережал время.</p> <p>Во время расцвета театр «Березиль» насчитывал 6 актерских студий (три в Киеве и одной в Белой Церкви, Умани и Одессе), около 400 актеров и сотрудников, режиссерскую лабораторию (режлаб), музей реж. Среди авторов были: Амвросий Бучма, Марьян Крушельницкий, Наталья Ужвий, Иосиф Гирняк, Валентина Чистякова, Александр Сердюк, Даниил Антонович, Иван Марьяненко, Федор Радчук, Антонина Смерека, Лесь Подорожный и другие.</p> <p>На волне сворачивания украинизации Леся Курбаса обвинили в «буржуазном национализме», формализме и отрыве от российского театра. В конце 1933 года его уволили с должности художественного руководителя театра, а затем арестовали. 9 апреля 1934 года приговором суда Курбас получил пять лет заключения. Наказание отбывал на строительстве Беломор-Балтийского канала, впоследствии — в Соловецком лагере. -14c5151.png» alt=»Театр «Березиль»: 100 лет гениальности» /></p> <p>Лесь Курбас и Николай Кули. Фото из открытых источников</p> <p>В 1933 году после ареста Леся Курбаса театр переформатировали в украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, руководителем которого стал Марьян Крушельницкий. Репертуар сменился на классический, а еще добавили много новых произведений Александра Корнийчука о революции и пролетариев.</p> <p>1937 года Леся Курбаса расстреляли в карельском урочище Сандармох. Как и Николая Зерова и сотни других украинских писателей, музыкантов, юристов, ученых. Оказалось, что друзья Николай Кулиш и Лесь Курбас были в одном расстрельном списке — № 177 и 178. Именно поэтому возникла легенда об одном шаре, которым застрелили Кулиша и Курбаса.</p> <p><img class=

Однако Курбаса. Рисунок Юрия Журавля Реабилитировали режиссера в 1957 году. Но до 1989 года о Лесе Курбасе его имя умалчивали.

Сегодня Киев, Харьков, Львов, между сиренами воздушной тревоги, вспоминают Леся Курбаса и его творение — театр «Березиль». За 100 лет враг, намеревающийся истребить все украинское, не изменился. Враг, однако легко расстреливающий гениального режиссера и сбрасывающий бомбы на Драмтеатр с надписью «Дети» не дает нам выбора.

«Наши враги хотят видеть нас мертвыми. А мы хотим жить. И это противоречие оставляет мало места для компромисса»,— слова Голды Меир, премьер-министра Израиля, актуальны, как никогда.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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