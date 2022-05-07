ТЦ в Уфе организовал концерт ко Дню Победы
В честь предстоящего Дня Победы уфимский торговый центр организовал тематический концерт. Несмотря на прохладную погоду, представление было на улице, чтобы как можно больше людей смогли послушать живое исполнение песен военных лет.
Эти композиции наизусть знает почти каждый. Также жителям и гостям города вручили георгиевские ленточки, значки с символикой праздника и шары. Акция проходит ежегодно.
Дорогие ветераны и труженики тыла, примите поздравления с великим праздником – Днем Победы! Желаем вам добра, светлых надежд, крепкого здоровья. И сегодня на нашей площадке в вашу честь звучат песни военных лет. Мы вам благодарны и гордимся вашим подвигом и самоотверженностью, проявленными в годы Великой Отечественной войны.
Виктория Борисова, исполнительный директор центра торговли и развлечений «Мир»