Танец для Победы: ансамбль Вирского отправляется в турное по Европе
23.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет|
Афиша выступлений ансамбля Вирского
Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского отправляется в благотворительное мировое турне.
в Польше, Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Болгарии, Турции, Франции, Нидерландах, Израиле и Грузии.
Во время концертов будут собирать средства для поддержки сферы культуры и искусства в Украине, пострадавшей от оружия .
«Культурный фронт начинает свою работу и будет делать свой вклад в общую победу нашей страны. Мы должны приложить максимум усилий в своей сфере деятельности для победы!»,— объясняют в ансамбле.
Культурные деятели Киева также организуют украинские художественные центры в европейских городах.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»