Танец для Победы: ансамбль Вирского отправляется в турное по Европе

magictr | 23.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Танец для Победы : ансамбль Вирского отправляется в турне по Европе

Афиша выступлений ансамбля Вирского

Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского отправляется в благотворительное мировое турне.

в Польше, Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Болгарии, Турции, Франции, Нидерландах, Израиле и Грузии.

Во время концертов будут собирать средства для поддержки сферы культуры и искусства в Украине, пострадавшей от оружия .

«Культурный фронт начинает свою работу и будет делать свой вклад в общую победу нашей страны. Мы должны приложить максимум усилий в своей сфере деятельности для победы!»,— объясняют в ансамбле.

Культурные деятели Киева также организуют украинские художественные центры в европейских городах.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr