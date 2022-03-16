«Такого ассистента найти невозможно»: Виталий Кличко о роли брата Владимира для Киева
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Братья Кличко — Владимир и Виталий. Фото: инстраграмм Владимира Кличко
Кличко младший — Владимир еще до войны записался в Тероборону, однако сейчас помогает брату-мэру привлекать миллионы долларов помощи и достучаться до самых влиятельных мировых лидеров.
В течение 20 дней путинской войны легендарных братьев Кличко можно постоянно увидеть вместе. Владимир Кличко, приехавший в Украину еще перед войной, вместе с братом мэром Виталием записывает видеообращение в мир, выезжает на места взрывов, общается с пострадавшими жителями и дает интервью иностранным медиа о ситуации в столице, которая до сих пор остается целью .
Еще до войны Владимир Кличко записался в ряды Территориальной обороны Киева. В интервью журналистам «Украинской правды» городской голова Виталий Кличко отметил: от известного брата будет больше пользы на информационном и гуманитарном фронте, чем на блокности. Ведь трубку от известного боксера берут или не в каждом уголке мира. Следовательно, мэр поручает ему другие, более важные задачи, которые никто, кроме Владимира Кличко, который, к слову, входит в десятку ТОП-10 самых богатых боксеров мира, не решит.
< /p>на месте разболенной 9-этажки. Фото: Aris Messinis/AFP via Getty Images
«Знаете, можно поставить Владимира на блокпост с автоматом что-то охранять. Но это будет выглядеть, как забивать гвозди iPhone», — сказал Виталий Кличко.
Мэр еще раз подчеркнул, что у брата и действительно есть мощные контакты по всему миру — с бизнесом и политиками. В условиях войны это помогает Кличко младшему за считанные минуты организовывать тонны гуманитарной помощи.
Фото: Михаил Марков
Фото: Михаил Марков
«Благодаря брату в Украине уже пришли сотни автомобилей. Он также привлекает мировые СМИ, гуманитарную и военную помощь. Очень хорошо, что Владимир сейчас находится возле меня здесь, в столице. Это большая польза.
Бить себя в грудь и рассказывать, какой он молодец, ему неудобно. Но я действительно благодарен ему за то, что он рядом и решает вопросы Киева, как ассистент, которого найти почти невозможно. Такого уровня, имею в виду», — говорит о брате наш мэр Виталий Кличко.
Владимир в свою очередь признается: с начала войны контактирует с заграницей 24/7.
«Благодаря интернациональной сети связей нас слышат. В частности, Германия, которая в начале хоть и не поддержала Украину экипировкой и закрытием Северного потока 2, но с 2014-го она помогала Украине и продолжает это делать и до сих пор в гуманитарном и медицинском плане. Это большая помощь, которую удается привлекать в Украине», — рассказал Владимир Кличко.
Сейчас инстаграм-лента легендарного боксера, который еще в декабре делал селфи с Томом Крузом, заполнена прямыми эфирами из мест авиаударов, видеообращениями к странам Запада, роликами по тренировкам терробороны, кровавыми фактами преступления против его, украинского, народа. Имея возможность беспечно заботиться об Украине из-за границы, он здесь, в Киеве, чтобы ускорить нашу общую победу!
Фото: Михаил Марков
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»