Таблетки от коронавируса киевляне получат бесплатно
Лекарство от коронавируса. Фото: из открытых источников
Сейчас столица ожидает поступление партии лекарств Молнупиравир по распределению от Минздрава. Но в аптеках такого препарата не будет.
Сейчас в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса Молнупиравир. Однако его покупать не следует.
«Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 Молнупиравир пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава»,— предостерегает киевлян в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.
По словам депутата, семейные врачи будут в первую очередь назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания.
Это, в частности, касается больных с сахарным диабетом, тяжелыми патологиями и др. Лекарство будет выдавать бесплатно.
Молнупиравир — это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. И таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно употреблять. .
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»