Таблетки от коронавируса киевляне получат бесплатно

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Таблетки от коронавируса киевляне получат бесплатно

Лекарство от коронавируса. Фото: из открытых источников

Сейчас столица ожидает поступление партии лекарств Молнупиравир по распределению от Минздрава. Но в аптеках такого препарата не будет.

Сейчас в некоторых аптеках Украины появился препарат от лечения коронавируса Молнупиравир. Однако его покупать не следует.

«Это — подделка. В Украине препарат от COVID-19 Молнупиравир пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава»,— предостерегает киевлян в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета, первый заместитель председателя комиссии Киевсовета здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.

По словам депутата, семейные врачи будут в первую очередь назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания.

Это, в частности, касается больных с сахарным диабетом, тяжелыми патологиями и др. Лекарство будет выдавать бесплатно.

Молнупиравир — это препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. И таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно употреблять. .

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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