Суровый приговор историку Соколову будет обжалован
Защита историка Олега Соколова, приговоренного к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит уменьшить срок лишения свободы. Об этом сообщил адвокат осужденного Сергей Лукьянов.
Он уточнил, что не указал конкретный срок заключения в жалобе. «В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание», – пояснил защитник.
Впрочем, текст апелляции еще может быть дополнен после ознакомления юристов со всеми протоколами судебного процесса. «Летние мы получили, осенние и зимние – еще нет», – сказал Лукьянов.
В свою очередь, потерпевшие – родители Ещенко – решили приговор не обжаловать.
Приговор по резонансному делу был вынесен в конце декабря. Историка-расчленителя Соколова признали виновным в убийстве (ст. 105 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК).