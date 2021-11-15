Сумская, Зюбина и Курков будут читать письма на Софиевской площади
Пустые стулья символизируют людей, которые не могут быть с нами. Фото: Николай ТИмченко
Сегодня на Софиевской площади состоится ежегодная правозащитная акция «Пусты стулья» в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Во время акции писатели, журналисты, актеры и музыканты зачитают письма заложникам Кремля, которые затем будут переданы политзаключенным.
По инициативе Международного ПЭН с конца 1980-х годов 15 ноября мир отмечает День заключенного писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day). Пустые стулья на правозащитных акциях в этот день стали символом авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования, исчезновения или убийства.
Цель мероприятия — напомнить украинцам и мировому сообществу о делах наших граждан, незаконно заключенных в России и Крыму по политическим мотивам, а также призвать представителей власти использовать каждый повод для их увольнения.
В частности, участие в акции примут писатель, президент Украинского ПЕН Андрей Курков, актриса и телеведущая Наталья Сумская, актриса Рима Зюбина, певица Кристина Соловой, журналистка, продюсерка Радио Культура Ирина Славинская, писательница и кинорежиссер Ирина Целик, журналист, бывший политзаключенный Николай Семена.В конце события символическая инсталляция из пустых стульев с именами политзаключенных на площади станет напоминанием о тех, кто незаконно лишен свободы на оккупированных территориях Украины из-за их убеждений или профессиональной деятельности.
Акция начнется в 12:00 на Софиевской площади.
Трансляция мероприятия будет проходить на Facebook-страницах Крым.Реалии, Центра гражданских свобод и Украинского ПЭН. Организаторы происшествия— Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.
< По информации Центра гражданских свобод, по состоянию на сегодняшний день по меньшей мере 300 украинцев находятся в плену в ОРДЛО. В тюрьмах Российской Федерации и Крыма содержатся около 127 граждан Украины по политическим мотивам, из них — 89 крымских татар. Среди заключенных в оккупированном Крыму — бывший журналист, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналисты Владислав Есипенко и Алексей Бессарабов, а также гражданские журналисты Сервер Мустафаев, Асан Ахтемов, Тимур Ибрагимов, Марлен Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов.
Недавно в Украинском доме инсталляцией и перформансом привлекали внимание к нарушениям прав человека
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»