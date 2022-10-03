Судья с российским гражданством и дальше будет вершить украинское правосудие в высшей инстанции
Для увольнения председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова не хватило голосов.
Событие:< /strong>Судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины не смогли уволить с должности Богдана Львова, у которого подтвердилось российское гражданство. Об этом сообщает в Facebook Верховный Суд.
Детали и комментарии:«Сегодня, 3 октября 2022 года, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения город Запорожье) гражданства российской федерации согласно данным реестров РФ, ; сообщает прессслужба Верховного Суда.– Также в СБУ отметили, что проверка этих данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно».
На сегодняшний день было назначено собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. В повестку дня выносился единственный вопрос «О досрочном увольнении судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда». Однако значительная часть подчиненных Бориса Львова не захотели поддержать увольнение своего руководителя.
«Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Следовательно, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса», – . отметили в пресс-службе Верховного Суда.
«Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд», — сказал он. так прокомментировали результаты голосования в Центре противодействия коррупции.
За сообщения общественной организации в собрании приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За увольнение в результате тайного голосования проголосовал 21 человек, однако для решения потребовался еще один голос.
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«Что касается Львова, то как раз его судьба уже решена: СБУ подтвердила наличие российского паспорта. Пока тонет только КГС, но весь ВС может последовать вслед за этим кораблем, если не будет соответствующих шагов главы суда Всеволода Князева», – отметили в Центре противодействия коррупции.
Также активисты в своем Telegram-каналы обратились к украинцам с призывом подписывать электронную петицию относительно Богдана Львова на официальном интернет-представительстве президента Украины, которую инициировала военная Алина Михайлова. В тексте петиции говорится, что 15 сентября журналисты-расследователи программы «Схемы» обнародовали веские доказательства о вероятном наличии у судьи Верховного Суда, председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова гражданства российской федерации.
«За 18 дней в Офисе президента – никакой реакции на предателя в ВС. Должны показать властям, что мы следим за этим вопросом», – сказал он. отметили в центре противодействия коррупции.
Только через три дня петиция об увольнении Богдана Львова на сайте главы государства набрала 5 760 голосов из 25 000 необходимых.