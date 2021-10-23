Судебная реформа разблокирован. Со второй попытки Совет судей выбрала кандидатов в этике совета
По меньшей мере двое из них имеют сомнительную репутацию, говорят в “Центре противодействия коррупции”.
Фото со страницы пресс-центре Совета судей Украины в Facebook A A + A ++
Событие: & nbsp; Сегодня, 23 октября, & nbsp; Совет судей Украины определилась с кандидатами в состав этике совета. Половина из них имеет сомнительную репутацию.
Информация и комментарии Да, этике совета делегировали судью в отставке Владимира Сиверина, судью Киевского апелляционного суда Юрия трясун и судей Верховного Суда Льва Кишакевич и Татьяну Чумаченко. Чтобы стать кандидатом от Совета судей, надо получить не менее 15 голосов. Владимир Сиверина получил 20 голосов, Юрий трясун & mdash; & nbsp; 24 голоса, Лев Кишакевич & mdash; & nbsp; 26 голосов, а Татьяна Чумаченко & mdash; & nbsp; 17 голосов.
Перечень из четырех кандидатов от Совета судей должны прислать председателю Высшего Совета правосудия, который назначит трех представителей в срок. Если этого не произойдет, трое первых кандидатов по рейтингу считать предназначенными автоматически. & Nbsp;
Всего Этическая совет будет состоять из шести членов: трех членов Совета судей Украины и трех представителей международных организаций. Напомним, & nbsp, 10 сентября Международный партнеры уже & nbsp; делегировали своих кандидатов в этике совета. В посольстве США тогда отметили, что ожидают аналогичный шаг украинской стороны.
В “Центре противодействия коррупции” отмечают, что по меньшей мере двое из них имеют сомнительную репутацию и явно не соответствуют критериям добропорядочности. & Nbsp; В частности, отмечается, что брат Юрия трясун & mdash; Павел & mdash; с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения “Беркут” в Киевской области, а в 2016 году судья трясун в составе коллегии освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, обвиняемого в убийствах на Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014.
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А вот Сиверина, по данным Фонда DEJURE, кроме представления неправдивых сведений в декларации, выносил решение в пользу незаконных застройщиков. В ГПК отмечают, что руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда Сиверина якобы оказывал давление на работников суда и подстрекал их действовать за пределами полномочий, в частности вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.
“И хотя эти персоналии не является добродетельными, решающего голоса они все равно не будут. Закон предусмотрел такой сценарий и создал предохранитель & mdash; & nbsp; он дает решающий голос международным экспертам, которые также будут входить в состав этике совета “, & mdash; отмечает ГПК на своей странице в Facebook.
Теперь Высший совет правосудия обязательства & rsquo; связана до 28 октября сформировать Этическую совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.
В соответствии с законом № 5068, Этическая совет проверит на добродетель всех действующих членов ВРУ, а также проверять кандидатов на эту должность. Если Этическая совет признает члена ВРП недобросовестные, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса суб & rsquo; объектом его выдвижения & mdash; с & rsquo; отъездом судей, с & rsquo; отъездом адвокатов или другим. & nbsp;