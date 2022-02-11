Суд вынес приговор водителю, который пьяным сбил на Оболони двух пешеходов и скрылся

magictr | 11.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Суд вынес приговор водителю, который пьянным сбил на Оболони двух пешеходов и скрылся

ДТП произошло на улице Степана Бандеры. Фото: столичная прокуратура

Оболонский райсуд Киева дал восемь лет тюрьмы водителю грузовика за смертельное ДТП.

Трагическое событие произошло 15 октября 2021 года на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе. Прокурор в суде доказал, что водитель грузовика MAN, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по «зебре», после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП двое мужчин 1977 и 1996 лет рождения были госпитализированы. Один из них в этот день умер в больнице.

Как рассказали «Вечернему Киеву», в Киевской городской прокуратуре, суд также на восемь лет лишил виновника трагедии права управлять авто. Кроме того, обвиняемый должен выплатить семье погибшего более 500 тысяч гривен морального и материального ущерба. В настоящее время мужчина находится под стражей.

47-летнего виновника этого смертельного ДТП на Оболони, патрульные полицейские догнали и задержали на Столичном шоссе. Драгер показал 2,68 промилле алкоголя в крови, при допустимой норме 0,2. Впоследствии медики обнаружили у водителя грузовика еще признаки наркотического опьянения.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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