Суд вынес приговор курсанту, устроившему резню на Оболони
Суд вынес приговор курсанту, устроившему резню на Оболони. Фото: Алексей Иванов
Злоумышленник получил пять лет тюрьмы с испытательным сроком два года.
Оболонский суд, вынес приговор курсанту, который в июне 2021 года на улицы Иорданской травмировал 19-летнего киевлянина. Между новолуниями произошел словесный конфликт, который перерос в драку, в ходе которой злоумышленник дважды ударил ножом оппонента и скрылся с места происшествия.
Потерпевшего госпитализировали в больницу грудь и живот. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 17-летний курсант столичного учебного заведения. Несовершеннолетнего задержали по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение по его месту жительства.
За совершенное курсант получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с установлением экзамена .
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в Киеве муж-тиран несколько раз ударил ножом свою жену
Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»