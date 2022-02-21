Суд вынес приговор киевлянину за убийство жены
Суд вынес приговор киевлянину за убийство жены. Фото: Алексей Иванов
Злоумышленник проведет восемь лет в тюрьме.
Голосеевский суд вынес приговор мужчине, который забил до смерти свою сожительницу. Во время словесного конфликта фигурант нанес потерпевшей многочисленные удары палкой, в результате которых она скончалась на месте происшествия.
Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда в полицию поступил вызов от мужа о том, что в недострое он обнаружил мертвую гражданскую жену.
По словам подозреваемого, он якобы пришел в помещение и женщина уже была мертва. Со временем следователи выяснили, что сожитель забил потерпевшую до смерти. Днем совершения преступления они вместе распивали алкоголь и во время этого между ними возник словесный конфликт. В результате схватки киевлянин нанес сожительнице более 30 ударов палкой, от чего она умерла.
32-летнему фигуранту назначили наказание по статье — умышленное убийство. Муж проведет восемь лет в тюрьме.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»