Суд вынес приговор киевлянину за убийство жены

magictr | 21.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Суд вынес приговор киевлянину за убийство жены

Суд вынес приговор киевлянину за убийство жены. Фото: Алексей Иванов

Злоумышленник проведет восемь лет в тюрьме.

Голосеевский суд вынес приговор мужчине, который забил до смерти свою сожительницу. Во время словесного конфликта фигурант нанес потерпевшей многочисленные удары палкой, в результате которых она скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда в полицию поступил вызов от мужа о том, что в недострое он обнаружил мертвую гражданскую жену.

По словам подозреваемого, он якобы пришел в помещение и женщина уже была мертва. Со временем следователи выяснили, что сожитель забил потерпевшую до смерти. Днем совершения преступления они вместе распивали алкоголь и во время этого между ними возник словесный конфликт. В результате схватки киевлянин нанес сожительнице более 30 ударов палкой, от чего она умерла.

32-летнему фигуранту назначили наказание по статье — умышленное убийство. Муж проведет восемь лет в тюрьме.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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