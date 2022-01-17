Суд так и не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли на 19 января
Ситуация возле Печерского райсуда. Фото: Вечерний Киев
Головящий судья, избирающий меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате пять часов, однако так и объявил решение.
Судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около пяти часов, но в итоге так и не принял решение об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко и перенес рассмотрение на 14:00, 19 января.
Судебное заседание началось в 11:40 утра. ДБР ходатайствовала об аресте на два месяца с возможностью залога в миллиард гривен. Защита пятого Президента считает обвинение преследованием оппозиции и политически мотивированным и просил отклонить избрание какой-либо меры пресечения.
Политик в окружении нардепов «ЕС» и адвокатов покинул суд и ушел на людей улицы.